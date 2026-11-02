Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Καλλιρρόης και Μενελάου (Χαμηλές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επηρεάζεται και ο Δήμος Καλλιθέας)
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Ειρήνης και Γκιώνας
- ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ)
Αθ. Διάκου και Δημ. Γούναρη
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Λόχου και Πριγκηποννήσων
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