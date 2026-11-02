Μετακομιδή Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτου στο «Ιωνικό Κέντρο»

Snapshot Το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου μεταφέρθηκε με λαμπρή λιτανευτική πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στο νέο ναό στο «Ιωνικό Κέντρο» της Νέας Ιωνίας.

Η μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος αποτελεί σημαντικό ιστορικό γεγονός για την τοπική Εκκλησία και τον προσφυγικό ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

Στον νέο ναό τελέστηκαν τα Θυρανοίξια και οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ειδική εκδήλωση για την επίσημη λειτουργία του «Ιωνικού Κέντρου».

Ο Άγιος Γεώργιος, ιερέας από τη Νεάπολη Μικράς Ασίας, μαρτύρησε το 1797 και το ιερό λείψανό του βρέθηκε άφθαρτο, μεταφέροντας θεία χάρη στους πιστούς.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1924, το λείψανο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και φυλασσόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό έως τη σημερινή μεταφορά. Snapshot powered by AI

Παρουσία πλήθους πιστών που κατέκλυσαν από νωρίς τους δρόμους της Νέας Ιωνίας και σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την επίσημη μετακομιδή του αφθάρτου Ιερού Σκηνώματος του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Το Ιερό Σκήνωμα του Μικρασιάτη Αγίου, το οποίο αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον προσφυγικό ελληνισμό της περιοχής, μεταφέρθηκε με μεγάλη πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς τον νέο Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του, εντός του συγκροτήματος του «Ιωνικού Κέντρου», εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας ακολουθούσαν με ευλάβεια. Η λιτανευτική πομπή πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής και μαθητικών παρελάσεων από τα σχολεία του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενώ πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί στα πεζοδρόμια κατά μήκος της Λεωφόρου Ηρακλείου, αποδίδοντας τιμές στο Ιερό Λείψανο.

Η μεταφορά αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την τοπική Εκκλησία και την ευρύτερη κοινότητα των απογόνων της Μικράς Ασίας. Όπως επισημάνθηκε, ο νέος ναός καθίσταται πλέον η μόνιμη «εστία» του Αγίου, εκπληρώνοντας ένα αίτημα δεκαετιών για την ανάδειξη της πνευματικής κληρονομιάς των Μικρασιατών στη νέα τους πατρίδα.

Με την άφιξη του Σκηνώματος στον προαύλιο χώρο του «Ιωνικού Κέντρου», ακολούθησε η τελετή υποδοχής από τον κλήρο και αμέσως μετά τελέστηκε η Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Ναού. Ανάμεσα στο πλήθος των πιστών που παρέστησαν στις ιερές ακολουθίες στο «Ιωνικό Κέντρο» βρισκόταν και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η μαζική προσέλευση του κόσμου συνεχίστηκε αμείωτη καθ' όλη τη διάρκεια του Μεγάλου Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου. Το πρωί θα τελεσθεί η πρώτη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον νεοανεγερθέντα ναό. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα με ειδική τιμητική εκδήλωση στην Αίθουσα Πολιτισμού και Νεολαίας του «Ιωνικού Κέντρου». Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί παράλληλα και την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου πολυδύναμου χώρου, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο κύτταρο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και κοινωνικής δράσης για την ευρύτερη περιοχή.

Το ιστορικό του Μικρασιάτη Αγίου και η πορεία του Ιερού Λειψάνου προς την Ελλάδα

Ο 'Αγιος Γεώργιος, ιερέας με καταγωγή από τη Νεάπολη της Μικράς Ασίας, γνωστή στα τουρκικά ως «Νεβ-Σεχίρ», υπηρέτησε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της γενέτειράς του. Διακρίθηκε για την ευσέβεια, την ακεραιότητα και την προσήλωσή του στις εντολές του Κυρίου, ενώ διακονούσε το ποίμνιό του με δικαιοσύνη και οσιότητα. Χαρακτηριζόταν από ανεξικακία, ταπεινότητα, πραότητα και ανιδιοτελή αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Το 1797, οι χριστιανοί της Μαλακοπής, χωριού που απείχε περίπου έξι ώρες από τη Νεάπολη, τον κάλεσαν να τελέσει τη Θεία Λειτουργία σε μεγάλη εορτή, καθώς ο δικός τους ιερέας ήταν ασθενής. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο 'Αγιος είχε καταφύγει εκεί για να ξεφύγει από τις διώξεις αλλόθρησκων. Καθώς πλησίαζε στη Μαλακοπή, στην τοποθεσία «Κομπιά-Ντερέ», που σημαίνει «ρεματιά», δέχθηκε βίαιη επίθεση από βοσκούς της περιοχής. Οι δράστες τον λήστεψαν, τον βασάνισαν και τελικά τον αποκεφάλισαν.

Το ιερό λείψανο του Νεομάρτυρα Γεωργίου βρέθηκε ακέραιο και άφθαρτο, ευωδιάζοντας ουράνια χάρη. Η ανεύρεσή του πραγματοποιήθηκε μετά από όραμα που είδε μια ευλαβής και θεοφοβούμενη χήρα. Αρχικά, το λείψανο φυλάχθηκε στην οικία του συνεφημερίου του Αγίου, Νεοφύτου, και μετά τον θάνατο εκείνου μεταφέρθηκε στον ενοριακό ναό της Νεαπόλεως. Εκεί το προσκύνησαν οι Μητροπολίτες Καισαρείας Παΐσιος, Κλεόβουλος και Ιωάννης, οι οποίοι επισκέπτονταν συχνά τη Νεάπολη, θαυμάζοντας και αναγνωρίζοντας τη θεία χάρη που είχε λάβει ο 'Αγιος και τη θαυματουργική του δύναμη.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα το 1924, στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών. Τη μεταφορά ανέλαβε ο τότε εφημέριος της Νεαπόλεως, αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος, και το λείψανο τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στον Περισσό Αττικής.

Το 1952, ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συνέθεσε την ασματική ακολουθία προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου του Νεοϊερομάρτυρος.