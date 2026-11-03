Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης - Σοβαρές ζημιές σε οχήματα

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στον τρίτο όροφο κτιρίου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Τα κομμάτια του μπαλκονιού έπεσαν στο οδόστρωμα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς κανείς δεν περνούσε από το σημείο τη στιγμή της πτώσης. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από οικοδομή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αποκολλήθηκε και κατέρρευσε τμήμα του μπαλκονιού που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου, με τα κομμάτια να καταλήγουν στο οδόστρωμα και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τύχη δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, καθώς, ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος άνθρωπος από το σημείο.

Ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές περιγράφει τις στιγμές που έζησε, όταν άκουσε τον θόρυβο όπως είπε και βγήκε στο μπαλκόνι, βλέποντας μπετά να πέφτουν στο έδαφος. «Δύο μηνών αυτοκίνητο έχει γίνει άχρηστο» είπε αναφερόμενος στη ζημιά που υπέστη το όχημα του.

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cretalive.gr

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