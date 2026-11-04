Λάρισα: Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον 75χρονο που αγνοείτο - Εντοπίστηκε νεκρός

Εντοπίστηκε νεκρός κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λάρισα: Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον 75χρονο που αγνοείτο - Εντοπίστηκε νεκρός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε νεκρός κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Δοξαρά ο 75χρονος που αγνοείτο στη Λάρισα.
  • Ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από την 1η Νοεμβρίου και αντιμετώπιζε άνοια, γεγονός που ενεργοποίησε τον κοινωνικό συναγερμό SILVER ALERT.
  • Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην επαρχιακή οδό Κάμπου Δοξαρά, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλειά του.
  • Ο 75χρονος είχε σκοπό να συμμετάσχει σε εκδρομή προς το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων στον Δοξαρά πριν χαθούν τα ίχνη του.
  • Οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την αστυνομία, με αναμενόμενη ιατροδικαστική εξέταση.
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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 75χρονου στη Λάρισα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, στην περιοχή του Δοξαρά, στον Δήμο Κιλελέρ.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαφάνισή του είχε ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός SILVER ALERT από τη Γραμμή Ζωής, καθώς ο 75χρονος αντιμετώπιζε άνοια και υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κάμπου – Δοξαρά, στοιχείο που είχε εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του με σκοπό να συμμετάσχει σε εκδρομή με πούλμαν, με προορισμό το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων στον Δοξαρά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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