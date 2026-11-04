Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα πρόσοψης πολυκατοικίας
Η Αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό του σημείου
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Τμήμα από την πρόσοψη πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο, στην οδό Νικήτα 26-30, στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό του σημείου με ειδική προειδοποιητική ταινία, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης υλικών από την πρόσοψη του κτιρίου.
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