Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα πρόσοψης πολυκατοικίας

Τμήμα από την πρόσοψη πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο, στην οδό Νικήτα 26-30, στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό του σημείου με ειδική προειδοποιητική ταινία, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης υλικών από την πρόσοψη του κτιρίου.

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