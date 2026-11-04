ΕΛ.ΑΣ.: «25 ημέρες δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας

Snapshot Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υλοποιούν την πρωτοβουλία «25 ημέρες δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας από 1 έως 25 Νοεμβρίου.

Η πρώτη θεματική εκδήλωση «Ασφαλείς γυναίκες αστυνομικοί» εστίασε στην ευαισθητοποίηση των γυναικών αστυνομικών για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία και τη διαθέσιμη προστασία και υποστήριξη.

Παρουσιάστηκαν οι μορφές βίας, το δίκτυο των 63 Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το Panic Button και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, όπως η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής βοήθειας.

Τονίστηκε η ανάγκη ασφαλών και εμπιστευτικών διαύλων αναφοράς για γυναίκες αστυνομικούς που υφίστανται βία, καθώς και η προστασία τους από αντίποινα.

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και μηδενικής ανοχής στη βία, προωθώντας την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Snapshot powered by AI

Με επίκεντρο τις γυναίκες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, η πρώτη θεματική ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «25 ημέρες δράσης : Μαζί Σπάμε τη Σιωπή», του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πρωτοβουλία, που αναπτύσσεται από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών και κοινωνικών δράσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, την ανάδειξη των διαθέσιμων μηχανισμών προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς.

Η πρώτη θεματική δράση, με τίτλο «Ασφαλείς γυναίκες αστυνομικοί», απευθυνόταν στις γυναίκες αστυνομικούς από Υπηρεσίες όλης της χώρας, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση του ζητήματος: ότι η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να επηρεάσει κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από την επαγγελματική της ιδιότητα.

Η διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και επικεντρώθηκε στην αναγνώριση των μορφών βίας, στους διαθέσιμους μηχανισμούς προστασίας, καθώς και στις δυνατότητες ψυχολογικής, συμβουλευτικής και θεσμικής υποστήριξης.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, Αστυνομικός Διευθυντής Γεωργία Πατρωνούδη, η οποία αναφέρθηκε στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των θυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των 63 Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία από τη βία αφορά και τις ίδιες τις γυναίκες που υπηρετούν στο Σώμα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η στολή δεν είναι ασπίδα» και ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά πράξη θάρρους.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Αγγελική Παπάζογλου, η οποία παρουσίασε το πανελλαδικό δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που περιλαμβάνει τη 24ωρη γραμμή SOS 15900, 47 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ ενημέρωσε για τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας, ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική. Τόνισε ότι πρόκειται για έγκλημα και όχι για προσωπική υπόθεση, και ότι η Αστυνομία παρεμβαίνει ακόμη κι αν το θύμα δεν κάνει μήνυση. Παρουσιάστηκαν, το δίκτυο των 63 Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και εργαλεία όπως το Panic Button, ενώ καταρρίφθηκαν διαδεδομένοι μύθοι για το φαινόμενο.

Διαδικτυακή βία κατά των γυναικών. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρουσίασε τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο διαδίκτυο, όπως η διαδικτυακή παρενόχληση, το sextortion, η απάτη και τα deepfakes. Δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για την ψηφιακή ασφάλεια και την ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τους τρόπους καταγγελίας.

Η ψυχολογική υποστήριξη ως παράγοντας ασφάλειας και ενδυνάμωσης. Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών/Διεύθυνση Υγειονομικού ανέδειξε την ψυχολογική υποστήριξη ως βασικό παράγοντα προστασίας απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, την εργασιακή βία και την ψυχολογική επιβάρυνση. Παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας, με έμφαση στην 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης.

Η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών αστυνομικών και οι δυσκολίες της αποκάλυψης. Από το Συμβουλευτικό Κέντρο για την έμφυλη βία στο Σύνταγμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο μια σχέση μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε σχέση ελέγχου, καθώς και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα αστυνομικός όταν καλείται να μιλήσει για τη βία που βιώνει, ιδίως όταν ο δράστης ανήκει στο εργασιακό της περιβάλλον. Επισημάνθηκε η σημασία ασφαλών και εμπιστευτικών διαύλων αναφοράς, καθώς και της προστασίας των θυμάτων από αντίποινα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ουσιαστικής υποστήριξης, στο οποίο κάθε γυναίκα θα μπορεί να μιλήσει για τη βία που βιώνει, χωρίς φόβο, προκαταλήψεις ή ανησυχία για τις συνέπειες στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 25 ημέρες δράσης», το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζουν τις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επιδιώκοντας το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία να φτάσει σε κάθε γωνιά της κοινωνίας.

Γιατί καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και καμία μορφή βίας δεν πρέπει να μένει στη σιωπή.

25 ημέρες δράσης. Ένα κοινό μήνυμα: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή.

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