Θεσσαλονίκη: Δεύτερη καταδίκη ιερέα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

Snapshot Ένας 46χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο για προηγούμενο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη σε 46χρονο ιερέα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας για το οποίο καταδικάζεται ο ιερέας, το οποίο ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε τις ημέρες που το πρώην ζευγάρι επικοινωνούσε για να κανονίσει το πότε θα συναντήσει ο 46χρονος τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συζήτηση εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, με τον ιερέα να απευθύνει απειλές κατά της ζωής της γυναίκας, αλλά και εκφράσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα.

Δεύτερη καταδίκη για τον ιερέα

«Το μόνο που θέλω είναι να ζήσω ήσυχα με τα παιδιά μου», ανέφερε η ίδια, τονίζοντας ότι τον έχει καταγγείλει και για σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν - υπόθεση που, όπως κατέθεσε στο ακροατήριο, βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.

Στην απολογία του, ο 46χρονος ιερέας αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εκδικητική καταγγελία.

«Είναι μυθομανής και θέλει να με καταστρέψει» ισχυρίστηκε για την πρώην σύζυγό του, ενώ ανέφερε ότι έχει τεθεί σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.

Σημειώνεται πως ο 46χρονος είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο ξανά για άλλο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που επίσης είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του.

Τότε, είχε καταδικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία σε εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών.

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