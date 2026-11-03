Ηράκλειο: Συνελήφθη 58χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του

Snapshot Ένας 58χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Η 43χρονη κατήγγειλε ότι δέχονταν απειλητικά μηνύματα και ότι παρενοχλούνταν από τον άνδρα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, για το οποίο οι Αρχές συνέλαβαν έναν 58χρονο που απειλούσε την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με το Flashnews, μία 43χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της έστελνε μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο και ότι την παρενοχλούσε διαρκώς μέσω του κινητού τηλεφώνου του.

Η γυναίκα φοβούμενη για την ζωή της, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας τον 58χρονο.

Άμεσα, η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα που πρόκειται να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου.

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