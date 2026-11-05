Πάτρα: Μυστήριο με τον θάνατο γυναίκας σε κατοικία

Snapshot Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κατοικία στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Πάτρα το βράδυ της Πέμπτης.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ενδεχόμενο αιφνίδιου θανάτου, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να καθοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατοικία στην Πάτρα, το βράδυ της Πέμπτης, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε σπίτι επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ στην υπόθεση κλήθηκε να συνδράμει και ιατροδικαστής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αιφνίδιου θανάτου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

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