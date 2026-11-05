Πάτρα: Μπαράζ διαρρήξεων στο πάρκινγκ Καλεντζώτη – Παραβίασαν 8 αυτοκίνητα

Snapshot Άγνωστοι διέρρηξαν οκτώ αυτοκίνητα στο πάρκινγκ Καλεντζώτη στην Ακτή Δυμαίων, εκμεταλλευόμενοι την απουσία φύλαξης.

Οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας από το εσωτερικό των οχημάτων και προκάλεσαν φθορές.

Το περιστατικό προστίθεται στα συνεχή συμβάντα διαρρήξεων που σημειώνονται στην Πάτρα.

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων διαπίστωσαν τις ζημιές και τις κλοπές κατά την προσέλευσή τους στο πάρκινγκ. Snapshot powered by AI

Στόχος διαρρηκτών έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το πάρκινγκ Καλεντζώτη, στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, όπου σημειώθηκαν διαρρήξεις σε συνολικά οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, άγνωστοι δράστες φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι τα οχήματα βρίσκονταν στον χώρο χωρίς επιτήρηση και προχώρησαν στην παραβίασή τους.

Οι διαρρήκτες αναζήτησαν αντικείμενα αξίας στο εσωτερικό των αυτοκινήτων και αφαίρεσαν όσα πολύτιμα εντόπισαν, προκαλώντας παράλληλα φθορές στα οχήματα.

Το περιστατικό προστίθεται στα συμβάντα διαρρήξεων που απασχολούν την Πάτρα, ενώ οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις όταν διαπίστωσαν τι είχε συμβεί.

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