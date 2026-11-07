Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία - Κάηκε ολοσχερώς το οίκημα
Κατάφερε και βγήκε έγκαιρα από την οικία ο ιδιοκτήτης
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- Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή της Καρδίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού.
- Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να βγει έγκαιρα και δεν υπήρξαν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι.
- Τη φωτιά αντιλήφθηκαν γείτονες που ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, η οποία έστειλε 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.
- Η Πυροσβεστική απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στο διπλανό σπίτι.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή της Καρδίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βρισκόταν μέσα, κατάφερε και βγήκε έγκαιρα από την οικία.
Τη φωτιά αντιλήφθηκαν γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επεκταθεί στο διπλανό σπίτι. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.
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