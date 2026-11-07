Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία - Κάηκε ολοσχερώς το οίκημα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή της Καρδίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού.

Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να βγει έγκαιρα και δεν υπήρξαν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι.

Τη φωτιά αντιλήφθηκαν γείτονες που ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, η οποία έστειλε 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Η Πυροσβεστική απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στο διπλανό σπίτι. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή της Καρδίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βρισκόταν μέσα, κατάφερε και βγήκε έγκαιρα από την οικία.

Τη φωτιά αντιλήφθηκαν γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επεκταθεί στο διπλανό σπίτι. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

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