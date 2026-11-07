Λάρισα: Επίθεση σε καφετέρια από αγνώστους - Τα έκαναν γυαλιά καρφιά

Snapshot Μια ομάδα ανδρών επιτέθηκε βίαια σε καφετέρια στη Λάρισα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση και σε σταθμευμένο όχημα.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 9:30 το βράδυ στην πλατεία Σκίππη, με τους δράστες να φτάνουν με λευκό Mercedes.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί πριν την άφιξή τους.

Πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές, αλλά δεν υπήρξαν συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών, την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Επίθεση σε καφετέρια σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν ομάδα ανδρών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα βίαιη επιδρομή σε συνοικιακό καφέ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τόσο στην επιχείρηση όσο και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Σκίππη. Ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Mercedes σταμάτησε έξω από το καφέ και από αυτό αποβιβάστηκαν άνδρες, οι οποίοι εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να προκαλούν σημαντικές υλικές ζημιές. Οι δράστες δεν περιορίστηκαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς στο στόχαστρό τους βρέθηκε και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο οποίο προκάλεσαν επίσης σοβαρές φθορές.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή. Ωστόσο, οι άνδρες που συμμετείχαν στην επίθεση είχαν ήδη εξαφανιστεί, προτού καταφέρουν οι αστυνομικοί να τους εντοπίσουν. Ακολούθησε εκτεταμένη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και προσαγωγές ατόμων στο πλαίσιο των ερευνών, χωρίς όμως να προκύψουν συλλήψεις.

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν πλέον να διαλευκάνουν τις συνθήκες της επίθεσης, να ταυτοποιήσουν τους δράστες και κυρίως να εξακριβώσουν τα κίνητρα πίσω από την καταδρομική ενέργεια.

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