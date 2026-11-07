Χανιά: 15χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό - Μένουν στο ίδιο σπίτι οι ανήλικοι

Snapshot Μια 15χρονη στα Χανιά κατήγγειλε 16χρονο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό, με την κακοποίηση να ξεκινά το 2019.

Οι δύο ανήλικοι ζούσαν στο ίδιο σπίτι ως μέλη της ίδιας οικογένειας χωρίς συγγένεια εξ αίματος, με την 15χρονη σε καθεστώς αναδοχής και τον 16χρονο υιοθετημένο.

Η κακοποίηση περιλαμβάνει ανεπιθύμητα αγγίγματα και σεξουαλικές πράξεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Συνελήφθη και μία 54χρονη γυναίκα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η κατηγορία που της αποδίδεται.

Οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 15χρονης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με έναν 16χρονο να κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι και αποτελούσαν μέλη του ίδιου νοικοκυριού, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια εξ αίματος. Όπως αναφέρει το neakriti, η 15χρονη βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής, ενώ ο 16χρονος είχε υιοθετηθεί.

Κατά τα καταγγελλόμενα, η φερόμενη κακοποίηση ξεκίνησε το 2019, με ανεπιθύμητα αγγίγματα σε βάρος του κοριτσιού. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, κατά τα τελευταία δύο χρόνια ο 16χρονος φέρεται να προχώρησε και σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του νεαρού αποδόθηκε κατηγορία για βιασμό.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη επίσης μία 54χρονη γυναίκα, χωρίς να διευκρινίζεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες η συγκεκριμένη κατηγορία που της αποδίδεται. Οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

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