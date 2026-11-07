Σοκαριστικό συμβάν στη Δραπετσώνα: Έπεσε δέντρο μέσα σε παιδική χαρά ενώ έπαιζαν παιδιά

Το δέντρο έπεσε κοντά σε ένα κοριτσάκι που έπαιζε, αλλά το παιδί πρόλαβε να απομακρυνθεί έπειτα από τις φωνές της μητέρας του

Μιχάλης Παπαδάκος

Σοκαριστικό συμβάν στη Δραπετσώνα: Έπεσε δέντρο μέσα σε παιδική χαρά ενώ έπαιζαν παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα πεκο έσπασε στη βάση του και έπεσε μέσα σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Το δέντρο έπεσε κοντά σε ένα κοριτσάκι που έπαιζε, αλλά το παιδί πρόλαβε να απομακρυνθεί έπειτα από τις φωνές της μητέρας του.
  • Ο θόρυβος της πτώσης κινητοποίησε τους γονείς να απομακρύνουν εγκαίρως τα παιδιά από την περιοχή.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των έξι-επτά παιδιών και των συνοδών τους που βρίσκονταν στην παιδική χαρά.
  • Το δέντρο έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα της παιδικής χαράς.
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Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα στις 13:20 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα δέντρο που βρισκόταν εντός του χώρου, έπεσε δίπλα σε ένα κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο.

Οι φωνές της μητέρας της, κινητοποίησαν το παιδί, που πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή.

Το δέντρο άρχισε να σπάει κι ο θόρυβος κινητοποίησε τους γονείς που απομάκρυναν εγκαίρως τα παιδιά τους.

Πρόκειται για ένα πεύκο το οποίο έσπασε στη βάση του κι έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο από τα έξι-επτά παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα και τους συνοδούς τους.

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