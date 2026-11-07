Σοκαριστικό συμβάν στη Δραπετσώνα: Έπεσε δέντρο μέσα σε παιδική χαρά ενώ έπαιζαν παιδιά

Snapshot Ένα πεκο έσπασε στη βάση του και έπεσε μέσα σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το δέντρο έπεσε κοντά σε ένα κοριτσάκι που έπαιζε, αλλά το παιδί πρόλαβε να απομακρυνθεί έπειτα από τις φωνές της μητέρας του.

Ο θόρυβος της πτώσης κινητοποίησε τους γονείς να απομακρύνουν εγκαίρως τα παιδιά από την περιοχή.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των έξι-επτά παιδιών και των συνοδών τους που βρίσκονταν στην παιδική χαρά.

Το δέντρο έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα της παιδικής χαράς. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα στις 13:20 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα δέντρο που βρισκόταν εντός του χώρου, έπεσε δίπλα σε ένα κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο.

Οι φωνές της μητέρας της, κινητοποίησαν το παιδί, που πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή.

Το δέντρο άρχισε να σπάει κι ο θόρυβος κινητοποίησε τους γονείς που απομάκρυναν εγκαίρως τα παιδιά τους.

Πρόκειται για ένα πεύκο το οποίο έσπασε στη βάση του κι έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο από τα έξι-επτά παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα και τους συνοδούς τους.