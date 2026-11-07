Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.