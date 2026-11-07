Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιονοτιοδυτικά της νήσου Φλέβες, στον Σαρωνικό, όταν ένας 52χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο σκάφος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, ο 52χρονος, μέλος του πληρώματος του ιστιοφόρου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, αμέσως μετά την πτώση του στη θάλασσα.

Για τη διαχείριση του περιστατικού κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μετά την ανάσυρσή του, ο 52χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Βουλιαγμένης. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες για τη μεταφορά του στη στεριά, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 52χρονος βρέθηκε στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου σκάφους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους της σύλληψής του.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, ενώ αναμένεται να διευκρινιστούν οι συνθήκες της πτώσης του 52χρονου και όσα ακολούθησαν μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.