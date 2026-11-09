Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ο "κόμβος" δίνει ανάσα 15 λεπτών
Ελεύθερος Τύπος: Σκληρό πόκερ για το καλώσιο
Τα Νέα: Άγκυρα εσωτερικού, Άγκυρα εξωτερικού
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
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