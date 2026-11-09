Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

9/11/2026 7:30:00 πμ 9/11/2026 1:30:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ - ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΔΗ. - ΛΑΣΣΑΝΗ Γ. - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΗΦΗ - ΨΑΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΓΕΡ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΦΩΤΟΜΑΡΑ 445 Συντήρηση

9/11/2026 7:30:00 πμ 9/11/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΕΒΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ 1221 Λειτουργία

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 10:30:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΩΑΡΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1519 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1220 Λειτουργία

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 49 - 51 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1518 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΖΑΛΑ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Λειτουργία

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, 21, 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΤΜΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8, 18, 20, 22, 24, 26 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ 7 α από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1515 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1511 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1511 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΜΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΣΤΑΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1528 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 23, 33 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1520 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ έως κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1236 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΤΕΛΕΣΙΛΗΣ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1235 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΖΕ ΝΟ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΟ6 έως κάθετο: ΝΟ10 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 4:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΔΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΦΕΡΤΕΚΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΛΗΣΙΟΥ, ΑΡΓΕΝΟΥΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΕΜΙΡΔΕΣΙΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΠΛ.ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ. 742 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 4:00:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΟΔΩΡΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΑΝΤΙΦΩΒΤΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ 497 Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 5:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 544 Λειτουργία

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 5:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ. 1762 Λειτουργία

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

9/11/2026 8:00:00 πμ 9/11/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

9/11/2026 8:30:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 28 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 30 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1513 Κατασκευές

9/11/2026 9:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1514 Κατασκευές

9/11/2026 9:30:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ 1521 Κατασκευές

9/11/2026 10:00:00 πμ 9/11/2026 12:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙΖΑ, ΤΟΥΤΟΥΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. 5570 Λειτουργία

9/11/2026 10:00:00 πμ 9/11/2026 2:00:00 μμ Π.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β, ΙΡΙΔΟΣ, ΕΘ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΚΟΔΡΟΥ, ΡΕΑΣ, ΕΜΜ.ΡΟΪΔΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, Ν.ΛΥΤΡΑ. 737 Κατασκευές

9/11/2026 11:00:00 πμ 9/11/2026 2:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1522 Κατασκευές

9/11/2026 11:30:00 πμ 9/11/2026 3:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ 71 από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΡΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΟΙΞΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΠΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ 1523 Κατασκευές

9/11/2026 12:00:00 μμ 9/11/2026 2:00:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 143 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 2 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 159 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ 1516 Κατασκευές