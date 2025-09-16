Εντός Ύλης - Βαγγέλης Αυγουλάς: Βλέποντας τη ζωή… με άλλα μάτια

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα βαθιά ανθρώπινο επεισόδιο της σειράς «ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ», με καλεσμένο τον Βαγγέλη Αυγουλά, δικηγόρο, ενεργό υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ιδρυτή της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια».

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
1'

Μέσα από την προσωπική του διαδρομή, τη δράση του και το έργο της οργάνωσης που ίδρυσε, ο Βαγγέλης Αυγουλάς μάς καλεί να δούμε τον κόσμο αλλιώς, με περισσότερη εν συναίσθηση, γνώση και ουσιαστική συμπερίληψη. Μιλάμε για την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τα νομικά δικαιώματα, αλλά και για τα στερεότυπα που συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Αυγουλάς, Δικηγόρος - Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

Συζητάμε για τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί με όρους ισότητας και καθολικής προσβασιμότητας. Αναδεικνύεται ο ρόλος των δεξιοτήτων, της προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, με στόχο όχι μόνο την ατομική εξέλιξη, αλλά και τη συλλογική αλλαγή νοοτροπίας.

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς μάς μεταφέρει εμπειρίες από τη δική του πορεία στην εκπαίδευση, τη νομική, τη δημόσια σφαίρα και τη δράση με την «Με Άλλα Μάτια», μία οργάνωση που, με πρωτοβουλίες σε σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, συμβάλλει έμπρακτα στην ευαισθητοποίηση και την κοινωνική ένταξη.

Ένα επεισόδιο γεμάτο δύναμη, διαύγεια και ειλικρίνεια. Για όλους εκείνους που χρειάζονται έμπνευση για να διεκδικήσουν τον χώρο που τους αξίζει. Για κάθε μαθητή, γονιό, εκπαιδευτικό και πολίτη που θέλει να δει μια κοινωνία με άλλα μάτια, πιο συμπεριληπτική, δίκαιη και προσβάσιμη για όλους.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Βαγγέλης Αυγουλάς: Βλέποντας τη ζωή… με άλλα μάτια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: «H χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

12:45LIFESTYLE

«Ναυάγησε» η συνεργασία Σεφερλή με ΣΚΑΪ – Τι συνέβη

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:31LIFESTYLE

Margot Robbie: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα Mugler εμπνευσμένο από τα 90s

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

12:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσες των μυρμηγκιών γεννούν αυγά.. από δύο είδη - Η ανακάλυψη που αλλάζει τη βιολογία

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός πάνω από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ: Αεροπλάνα παραβίασαν την απαγόρευση ενώ ο πρόεδρος ήταν εκεί - Σηκώθηκαν μαχητικά

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς από Ελληνικό - Αργυρούπολη: «Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε απτά έργα»

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

11:53TRAVEL

Το νησί στο Αιγαίο με τα 1.000 άσπρα ξωκλήσια και το αποθεωτικό ρεπορτάζ στο Associated Press

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Chios Festival 2025: Με την αύρα του χθες, στον πολιτισμό του αύριο

11:43ΥΓΕΙΑ

Η σύγχρονη προσέγγιση στο λεμφοίδημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

11:53TRAVEL

Το νησί στο Αιγαίο με τα 1.000 άσπρα ξωκλήσια και το αποθεωτικό ρεπορτάζ στο Associated Press

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γάζα καίγεται, χτυπάμε τους τρομοκράτες με σιδηρά πυγμή» - Φόβοι οτι οι όμηροι θα γίνουν «ανθρώπινες ασπίδες»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ