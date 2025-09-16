Εντός Ύλης - Βαγγέλης Αυγουλάς: Βλέποντας τη ζωή… με άλλα μάτια

Μέσα από την προσωπική του διαδρομή, τη δράση του και το έργο της οργάνωσης που ίδρυσε, ο Βαγγέλης Αυγουλάς μάς καλεί να δούμε τον κόσμο αλλιώς, με περισσότερη εν συναίσθηση, γνώση και ουσιαστική συμπερίληψη. Μιλάμε για την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τα νομικά δικαιώματα, αλλά και για τα στερεότυπα που συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Αυγουλάς, Δικηγόρος - Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

Συζητάμε για τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί με όρους ισότητας και καθολικής προσβασιμότητας. Αναδεικνύεται ο ρόλος των δεξιοτήτων, της προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, με στόχο όχι μόνο την ατομική εξέλιξη, αλλά και τη συλλογική αλλαγή νοοτροπίας.

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς μάς μεταφέρει εμπειρίες από τη δική του πορεία στην εκπαίδευση, τη νομική, τη δημόσια σφαίρα και τη δράση με την «Με Άλλα Μάτια», μία οργάνωση που, με πρωτοβουλίες σε σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, συμβάλλει έμπρακτα στην ευαισθητοποίηση και την κοινωνική ένταξη.

Ένα επεισόδιο γεμάτο δύναμη, διαύγεια και ειλικρίνεια. Για όλους εκείνους που χρειάζονται έμπνευση για να διεκδικήσουν τον χώρο που τους αξίζει. Για κάθε μαθητή, γονιό, εκπαιδευτικό και πολίτη που θέλει να δει μια κοινωνία με άλλα μάτια, πιο συμπεριληπτική, δίκαιη και προσβάσιμη για όλους.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.