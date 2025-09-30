Εντός Ύλης - Γιώργος Παναγιωτακόπουλος: Εκπαίδευση, Φυσική και δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο γεμάτο σκέψη, επιστημονική ματιά και βαθιά παιδαγωγική ευαισθησία.

ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Εντός Ύλης #12 | Γ. Παναγιωτακόπουλος: Εκπαίδευση, Φυσική και δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, φυσικός και συγγραφέας εκπαιδευτικών βοηθημάτων, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ουσιαστική μάθηση και στη μεταδοτικότητα της γνώσης.

Μιλάμε για την προσωπική του διαδρομή, τον ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα και τη σημασία του να διαμορφώνεις περιβάλλοντα μάθησης που δεν μεταδίδουν απλώς ύλη, αλλά ενθαρρύνουν τη σκέψη, την αυτονομία και τη λογική συγκρότηση των μαθητών.

Ο κ. Παναγιωτακόπουλος αναλύει τι σημαίνει αποτελεσματική μάθηση, ποιες γνωστικές και ψυχολογικές διεργασίες ενεργοποιούνται στη μελέτη, πώς διαχειρίζεται ένας εκπαιδευτικός το άγχος στην τάξη και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η επιστήμη της Φυσικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Η συζήτηση φτάνει και στην τεχνολογία –όχι απλώς ως εργαλείο, αλλά ως παιδαγωγική επιλογή. Ποιες ψηφιακές πρακτικές έχουν ουσιαστικό νόημα; Πώς ξεχωρίζουμε τη χρήση από την αξιοποίηση; Και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο του ανθρώπινου νου στη μάθηση;

Αναφερόμαστε, επίσης, στον επαγγελματικό προσανατολισμό: Τι σημαίνει πραγματικά να βοηθάς έναν νέο να βρει τον δρόμο του; Ποιες είναι οι παγίδες του ελληνικού συστήματος και πώς μπορούμε – ως εκπαιδευτικοί, γονείς και θεσμοί – να τις ξεπεράσουμε;

Κλείνουμε με προσωπικές σκέψεις για την εκπαίδευση σήμερα, το μήνυμα προς τους μαθητές, την ενθάρρυνση στους νέους εκπαιδευτικούς και τις αλλαγές που χρειάζονται επειγόντως, αν θέλουμε ένα σχολείο που θα εμπνέει και όχι απλώς θα αξιολογεί.

Ένα επεισόδιο για τη μάθηση με νόημα. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν μόνο μαθήματα, αλλά ανθρώπους. Και για κάθε νέο που προσπαθεί να καταλάβει πώς μαθαίνει – και γιατί αυτό έχει αξία.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.

