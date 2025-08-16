Σαν σήμερα 16 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Αυγούστου

Σαν σήμερα 16 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Αυγούστου.

  • 963 - Ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
  • 1896 - Εντοπίζονται στο Κλόνταϊκ του Βορειοδυτικού Καναδά (ανατολικά των συνόρων με την Αλάσκα) κοιτάσματα χρυσού.
  • 1906 - Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών Ρίχτερ χτυπά το Βαλπαραΐσο στη Χιλή, σκοτώνοντας 3.000 άτομα.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Σφαγή του Κομμένου. Γερμανοί σφαγιάζουν 317 αμάχους στο Κομμένο Άρτας.
  • 1960 - Η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 1960 - Ο Τζόζεφ Κίτινγκερ, πέφτει με αλεξίπτωτο από τα 31.330 μέτρα, πάνω από το Νιού Μέξικο. Μέχρι το 2003, διατηρεί το παγκόσμιο ρεκόρ ύψους αλλά και ελεύθερης πτώσης, καθώς πέταξε χωρίς να ανοίξει το αλεξίπτωτο τα πρώτα 25.700 μέτρα
  • 1962 - Ο μάνατζερ των Beatles, Ράιαν Έμπσταϊν, διώχνει από το συγκρότημα τον ντράμερ Πιτ Μπεστ και προσλαμβάνει στη θέση του τον Ρίγκο Σταρ. Περίπου ένα μήνα αργότερα, το συγκρότημα θα ηχογραφήσει την πρώτη του επιτυχία "Love me do".
  • 1977 - Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών, ο Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός, «ο Βασιλιάς», Έλβις Πρίσλεϊ

