Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

Ο άνδρας επισκέφθηκε γιατρό μετά από εντονότατους πονοκεφάλους που εμφανίζονταν εβδομαδιαία και έντονο πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού

Ιατρική προειδοποίηση για όσους προτιμούν το μπέικον λιγάκι μαλακό ή μισοψημένο: ένας 52χρονος άνδρας στις ΗΠΑ βρέθηκε να έχει σκώληκες στον εγκέφαλό του, πιθανώς λόγω της συνήθειας του να τρώει μπέικον που δεν είχε ψηθεί αρκετά.

Ο άνδρας επισκέφθηκε γιατρό μετά από εντονότατους πονοκεφάλους που εμφανίζονταν εβδομαδιαία και έντονο πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αξονική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές κυστικές βλάβες διάσπαρτες στον εγκέφαλό του.

Περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από έναν σκώληκα που είναι κοινός στα χοιρινά, και οι προνύμφες του είχαν εγκατασταθεί μέσα σε κυστικές δομές στον εγκέφαλό του.

Ο ασθενής νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο των ΗΠΑ και πέρασε αρκετές εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατά των παρασίτων και φαρμακευτικά αντιφλεγμονώδη. Απολύθηκε μετά από βελτίωση της κατάστασής του, συνεχίζοντας όμως να παρακολουθείται τακτικά ως εξωτερικός ασθενής.

Οι γιατροί του έγραψαν στο American Journal of Case Reports: «Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, με υποχώρηση των βλαβών και βελτίωση των πονοκεφάλων». Παρά την επιτυχία της θεραπείας, οι γιατροί παραμένουν μπερδεμένοι για τον τρόπο με τον οποίο μολύνθηκε.

Συγγενή περιστατικά συνήθως καταγράφονται σε άτομα που έχουν ταξιδέψει σε απομακρυσμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής ή της Ασίας, όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή με μολυσμένα χοιρινά ή περιττώματα ζώων. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μόνο ένα πρόσφατο ταξίδι, κρουαζιέρα στις Μπαχάμες πριν δύο χρόνια, όπου θεωρείται πολύ απίθανο να είχε εκτεθεί στον παράγοντα μόλυνσης.

Κατά τη διάρκεια περαιτέρω ερωτήσεων, παραδέχτηκε ότι είχε την «συνήθεια να τρώει μπέικον ελαφρά ψημένο, μη τραγανό» για την περισσότερη διάρκεια της ζωής του. Οι γιατροί κατέληξαν ότι η μακροχρόνια προτίμησή του στο μαλακό μπέικον πιθανότατα προκάλεσε τη μόλυνση με ταινίαση, δηλαδή την εντερική μορφή του παρασίτου, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε στον εγκέφαλό του.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν να μαγειρεύεται το χοιρινό στους 63°C (145°F) τουλάχιστον, αν και μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθεί η θερμοκρασία σε φέτες μπέικον λόγω του λεπτού κομματιού. Σύμφωνα με το USDA, εάν το μπέικον μαγειρευτεί μέχρι να γίνει τραγανό, τότε συνήθως έχει φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι «η κατανάλωση μισοψημένου χοιρινού αποτελεί θεωρητικό παράγοντα κινδύνου» και προσθέτουν ότι «είναι ιστορικά σπάνιο να εντοπίζεται μολυσμένο χοιρινό στις ΗΠΑ, και η περίπτωση αυτή ενδέχεται να έχει συνέπειες για τη δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Food Republic, ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι το μπέικον θα ψηθεί ομοιόμορφα χωρίς να καεί είναι να «αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 15 λεπτά πριν το μαγείρεμα».

Όπως αναφέρεται, «το κρύο λίπος του μπέικον δεν λιώνει τόσο γρήγορα όσο το γύρω κρέας, με αποτέλεσμα να μένει άψητο ή να καίγεται». Μερικά λεπτά εκτός ψυγείου βοηθούν ώστε το μπέικον να μαγειρευτεί ομοιόμορφα, είτε στο φούρνο είτε στο τηγάνι. Ωστόσο, δεν πρέπει να αφήνεται εκτεθειμένο για πάνω από δύο ώρες, καθώς μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια.

