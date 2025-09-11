Το γνωρίζατε; Τα ψυχολογικά κόλπα των εστιατορίων για να μας κάνουν να πληρώνουμε περισσότερα

Μπορεί να νομίζετε ότι η επιλογή του εστιατορίου ή του πιάτου εξαρτάται μόνο από την πείνα ή τη διάθεσή σας.

Στην πραγματικότητα, κάθε μενού είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για να σας κάνει να ξοδέψετε περισσότερα, συχνά χωρίς να το καταλάβετε.

Σύμβολα και αριθμοί

Ένα από τα κλασικά κόλπα είναι η αφαίρεση του συμβόλου του νομίσματος δίπλα στην τιμή. Το «14,50» αντί για «14,50 €» φαίνεται λιγότερο σημαντικό στον εγκέφαλο. Έτσι, η απόφαση να παραγγείλετε γίνεται πιο εύκολη και ξοδεύετε περισσότερα χωρίς να το αντιλαμβάνεστε.

Τοποθέτηση των πιάτων

Τα πιο ακριβά ή πιο κερδοφόρα πιάτα τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας. Συχνά επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά, πλαίσιο ή χρώμα, για να τραβούν την προσοχή σας από την πρώτη στιγμή — πριν έχετε χρόνο να αξιολογήσετε τις υπόλοιπες επιλογές.

Λέξεις που αυξάνουν την αξία

Ένα απλό «σπανακόπιτα» μπορεί να γίνει «παραδοσιακή σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο και φέτα ΠΟΠ». Λέξεις όπως «χειροποίητο», «από το χωριό», «συνταγή της γιαγιάς» δεν αλλάζουν το πιάτο, αλλά δημιουργούν αίσθηση αποκλειστικότητας και πολυτέλειας, αυξάνοντας την προθυμία σας να πληρώσετε περισσότερα.

Οπτικά κόλπα

Ακόμη και το μέγεθος του πιάτου επηρεάζει την αντίληψη. Τα μεγάλα πιάτα κάνουν την μερίδα να φαίνεται μικρότερη, με αποτέλεσμα να θέλετε να παραγγείλετε κάτι επιπλέον. Η κομψή παρουσίαση κάνει το πιάτο να φαίνεται ακριβό, ακόμα κι αν το κόστος του είναι χαμηλό.