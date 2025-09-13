Αυτό είναι το χρώμα που κατακτά τη μόδα τη φετινή σεζόν

Μοντέλα περπατούν στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας Christian Siriano Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Το ροζ είναι το χρώμα της σεζόν 2025-2026. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 17ο αιώνα για να περιγράψει τα λουλούδια του γένους Dianthus. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, θεωρούνταν αποκλειστικά «γυναικείο» χρώμα. Τώρα όμως το υιοθετούν φανατικά και οι διασημότητες. Γνωστές εταιρίες ρούχων παράγουν ενδύματα σε ροζ αποχρώσεις.

Διάσημες αλλά και λιγότερο δημοφιλείς επιλογές υιοθετούν το ροζ σε ρούχα και υπέροχα αξεσουάρ, όπως οι περίφημες καμέλιες της Chanel ή οι κλασικές, περιζήτητες τσάντες με αλυσίδες. Η τραγουδίστρια Dua Lipa είναι το «πρόσωπο» για το ροζ κραγιόν του YSL.

Κορυφαίοι σχεδιαστές και οίκοι μόδας έχουν επιλέξει το ροζ και για τη φετινή σεζόν. Από ημίπαλτα Valentino μέχρι μακριά και κοντά φορέματα Simone Rocha, Saint Laurent (σε δυνατές αποχρώσεις), Prada, Moschino, Miu Miu, Marni, Louis Vuitton, Issey Miyake, Jil Sander, Isabel Marant, Gucci, Giambattista Valli, Fendi, Ferragamo, Chloe, Chanel, Balenciaga και Alberta Ferretti, όλοι επιλέγουν το ροζ!