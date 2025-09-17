Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

'Ένα αστρονομικό φαινόμενο απειλεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας ολοκληρωτικά

Δημήτρης Δρίζος

Εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια το φεγγάρι αποτελεί τον σταθερό ουράνιο σύντροφο της Γης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον φυσικό και αστρονόμο Στίβεν ΝτιΚέρμπι από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν Στέιτ, ο δορυφόρος μας απομακρύνεται σιγά σιγά από τον πλανήτη.

Ο επιστήμονας εξηγεί στο επιστημονικό Theconversation.com, ότι κάθε χρόνο η Σελήνη απομακρύνεται περίπου κατά 3,8 εκατοστά, με αποτέλεσμα η περιστροφή της Γης να επιβραδύνεται σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών οι μέρες στον πλανήτη μας θα γίνονται όλο και πιο μεγάλες.

An animation showing the formation of tides

Οι μέρες των δεινοσαύρων ήταν πιο σύντομες

Η ανακάλυψη αυτή βοηθά να εξηγηθεί γιατί πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια, στα τέλη της εποχής των δεινοσαύρων, η διάρκεια της μέρας στη Γη ήταν μόλις 23,5 ώρες. Σήμερα, οι επιδράσεις είναι ελάχιστες και σχεδόν αμελητέες για την καθημερινότητά μας. Όπως σημειώνει ο ΝτιΚέρμπι, «3,8 εκατοστά τον χρόνο σε σχέση με μια απόσταση 384.000 χιλιομέτρων είναι πρακτικά το 0,00000001%».

Οι παλίρροιες πίσω από το φαινόμενο

Η απομάκρυνση της Σελήνης σχετίζεται με τις παλίρροιες που προκαλεί η βαρυτική της έλξη. Οι «υδάτινοι όγκοι» που δημιουργούνται στους ωκεανούς δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το φεγγάρι, αλλά προηγούνται ελαφρώς λόγω της περιστροφής της Γης. Αυτό το φαινόμενο τραβά τη Σελήνη προς τα εμπρός, αυξάνοντας ελάχιστα την ταχύτητά της και άρα και την απόσταση της τροχιάς της.

Το μακρινό μέλλον

Ο ΝτιΚέρμπι διευκρινίζει ότι το φαινόμενο είναι τόσο αργό που γίνεται αντιληπτό μόνο σε βάθος πολλών ετών. Αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε δισεκατομμύρια χρόνια μπροστά, η Γη θα επιβράδυνε σε τέτοιο βαθμό ώστε να «κλειδώσει» βαρυτικά με τη Σελήνη. Σε αυτό το σενάριο, το φεγγάρι θα σταματούσε να απομακρύνεται και θα φαινόταν μόνο από τη μία πλευρά του πλανήτη.

Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να δει αυτό το φαινόμενο. Σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια ο Ήλιος θα έχει γίνει πιο λαμπρός, εξατμίζοντας τους ωκεανούς και σταματώντας τις παλίρροιες. Και λίγα δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, όταν ο Ήλιος εξελιχθεί σε κόκκινο γίγαντα, πιθανότατα θα καταστρέψει τόσο τη Γη όσο και τη Σελήνη.

