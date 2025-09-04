Η Σελήνη επιβράδυνε την περιστροφή της Γης - Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό μας έδωσε το οξυγόνο

Η σταδιακή επιβράδυνση της περιστροφής της Γης κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών μπορεί να έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο σε μια από τις πιο βαθιές αλλαγές στην ιστορία του πλανήτη: την άνοδο του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience.

Αυτή η μετατόπιση, γνωστή ως το Μεγάλο Γεγονός της Οξείδωσης, άλλαξε τη χημεία της Γης και άνοιξε το δρόμο για την εξέλιξη της πολύπλοκης ζωής.

Περισσότερες μέρες, περισσότερο οξυγόνο

Την εποχή του σχηματισμού της Γης πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης περιστρεφόταν σημαντικά ταχύτερα από ό, τι σήμερα. Σε τεράστιες χρονικές κλίμακες, η βαρυτική έλξη της Σελήνης έχει προκαλέσει επιβράδυνση της περιστροφής της Γης, επεκτείνοντας αργά τη διάρκεια κάθε ημέρας. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή η αλλαγή μπορεί να παρείχε στα κυανοβακτήρια - μικρόβια ικανά για φωτοσύνθεση - περισσότερες ώρες φωτός της ημέρας, επιτρέποντάς τους να απελευθερώνουν αυξανόμενες ποσότητες οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.

Περίπου 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, αυτοί οι οργανισμοί που παράγουν οξυγόνο προκάλεσαν μια δραματική πλανητική αλλαγή. Ωστόσο, οι επιστήμονες εδώ και καιρό αναρωτιούνται γιατί καθυστέρησε η οξυγόνωση της ατμόσφαιρας, παρόλο που τα κυανοβακτήρια υπήρχαν νωρίτερα. Η ομάδα πίσω από τη μελέτη προτείνει ότι ο βασικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι το ανεπαρκές φως της ημέρας στις προηγούμενες, μικρότερες ημέρες της Γης, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο για τη φωτοσύνθεση.

Σήμερα, η περιστροφή της Γης συνεχίζει να επιβραδύνεται με ρυθμό περίπου 1,8 χιλιοστών του δευτερολέπτου ανά αιώνα. Αν και ανεπαίσθητη στην καθημερινή ζωή, αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει διαμορφώσει βαθιά την ατμόσφαιρα της Γης - και τις απαραίτητες συνθήκες για τη ζωή - πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.