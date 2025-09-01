Η εικόνα της Γης από τη Σελήνη: Πώς μια ξεχασμένη εικόνα του 1966 αλλαξε την Ιστορία του Διασήματος

Παρότι η πιο διάσημη φωτογραφία «Earthrise» της αποστολής Apollo 8 το 1968 έγινε πολιτιστικό σύμβολο, το πρώτο αυτό καρέ ήταν ένα τεχνικό κατόρθωμα που άνοιξε τον δρόμο για την εξερεύνηση του Διαστήματος

Δημήτρης Δρίζος

Η εικόνα της Γης από τη Σελήνη: Πώς μια ξεχασμένη εικόνα του 1966 αλλαξε την Ιστορία του Διασήματος
Στις 23 Αυγούστου 1966 η NASA κατέγραψε μια ιστορική στιγμή: το Lunar Orbiter 1 απαθανάτισε την πρώτη φωτογραφία της Γης από την τροχιά της Σελήνης.

Η εικόνα, σε ασπρόμαυρο και με τη Γη να εμφανίζεται σαν μια λεπτή ημισέληνος πάνω από τον άγονο σεληνιακό ορίζοντα, έμελλε να είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα αντίκρισε τον πλανήτη της από απόσταση 239.000 μιλίων. Παρότι η πιο διάσημη φωτογραφία «Earthrise» της αποστολής Apollo 8 το 1968 έγινε πολιτιστικό σύμβολο, το πρώτο αυτό καρέ ήταν ένα τεχνικό κατόρθωμα που άνοιξε τον δρόμο για την εξερεύνηση του Διαστήματος, όπως καταγράφεται στα αρχεία της NASA.

Από χαρτογράφηση σε μια απρόσμενη αποκάλυψη

Το Lunar Orbiter 1 εκτοξεύτηκε στις 10 Αυγούστου 1966 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ με αποστολή να χαρτογραφήσει τη Σελήνη και να εντοπίσει ασφαλή σημεία προσεδάφισης για τα προγράμματα Surveyor και Apollo. Στις 23 Αυγούστου, κατά τη 16η του τροχιά, οι χειριστές στράφηκαν προς τη Γη. Στις 16:35 GMT η κάμερα κατέγραψε την ιστορική εικόνα και τα δεδομένα μεταδόθηκαν σε σταθμό εδάφους κοντά στη Μαδρίτη. Η φωτογραφία δεν ήταν προγραμματισμένος στόχος της αποστολής αλλά μια αυθόρμητη κίνηση που έμελλε να χαραχτεί στην ιστορία.

earthiseoldnew1200.jpg

Η τεχνολογία πίσω από το καρέ

Το σύστημα της κάμερας είχε σχεδιαστεί από την Eastman Kodak με βάση τεχνολογία που προοριζόταν αρχικά για κατασκοπευτικούς δορυφόρους του Ψυχρού Πολέμου. Στο Lunar Orbiter προσαρμόστηκε ώστε να λειτουργεί στο Διάστημα. Το φιλμ εμφανιζόταν αυτόματα μέσα στο σκάφος, σκαναριζόταν και τα δεδομένα μεταδίδονταν στη Γη γραμμή προς γραμμή. Παρά τα όρια της εποχής, οι εικόνες ήταν εξαιρετικά λεπτομερείς, αρκετές ώστε να καταγραφούν εννέα πιθανά σημεία προσεδάφισης για το Apollo και επτά εναλλακτικά.

Από εργαλείο επιστήμης σε πολιτιστικό ορόσημο

Η φωτογραφία του 1966 δεν προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στο κοινό. Η έλλειψη χρώματος και η τεχνική της απεικόνιση δεν μπορούσαν να συγκριθούν με την εικόνα του Apollo 8 δύο χρόνια αργότερα. Όταν ο αστροναύτης Μπιλ Άντερς τράβηξε το «Earthrise» στις 24 Δεκεμβρίου 1968, η Γη εμφανίστηκε σαν μια ζωντανή μπλε και λευκή σφαίρα να ανατέλλει πάνω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Εκείνη η φωτογραφία έγινε παγκόσμιο σύμβολο, συνδέθηκε με το περιβαλλοντικό κίνημα και θύμισε σε όλους την ευθραυστότητα του πλανήτη μας. Όμως χωρίς το πρώτο βήμα του Lunar Orbiter 1, η ιστορία του «Earthrise» ίσως να μην είχε ποτέ γραφτεί.

