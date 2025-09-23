Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.
- 1821 – Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν και απελευθερώνουν την Τριπολιτσά.
- 1846 – Οι αστρονόμοι Ουρμπέν Λεβεριέ, Τζον Κουτς Άνταμς και Γιόχαν Γκότφριντ Γκάλε ανακαλύπτουν τον πλανήτη Ποσειδώνα.
- 1889 – Ο Φουσατζίρο Γιαμαούτσι ιδρύει τη Nintendo.
- 1907 – Πραγματοποιείται η ορκωμοσία Θρακών Ελλήνων αγωνιστών στη Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Ορτάκιοϊ Βόρειας Θράκης, με στόχο την απελευθέρωση της περιοχής της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελλάδας.
- 1932 – Η Χετζάζ και η Νατζντ μετονομάζονται σε Σαουδική Αραβία.
- 1939 – Πεθαίνει ο Αυστριακός ψυχίατρος Σίγκμουντ Φρόυντ. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης.
- 1973 – Πεθαίνει ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα.
- 1980 – Ο Μπομπ Μάρλεϊ δίνει την τελευταία του συναυλία στο Πίτσμπεργκ.
