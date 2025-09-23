Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας με emoji; Δεν είναι πλέον ασφαλές - Το AI καραδοκεί

Οι φωτογραφίες παιδιών με emoji δεν είναι πλέον ασφαλείς

Πιστεύετε ότι ένα emoji πάνω από το πρόσωπο του παιδιού σας το προστατεύει στο διαδίκτυο; Δυστυχώς, όχι πια.

Τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορούν να αφαιρέσουν αυτοκόλλητα και να αναδημιουργήσουν πρόσωπα, εκθέτοντας τα παιδιά στον κίνδυνο να μοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες τους με ακατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να το σκέφτεστε δύο φορές πριν δημοσιεύσετε κάτι.

Ειδικοί αναφέρουν ότι οι γονείς πρέπει να θέτουν ερωτήματα: Θέλω πραγματικά αυτή η φωτογραφία να παραμείνει εκεί για πάντα; Ποιος μπορεί να τη δει και να την χρησιμοποιήσει κατά λάθος;

Σημειώνουν πάντως ότι δεν χρειάζεται να σταματήσετε εντελώς να μοιράζεστε φωτογραφίες, αλλά είναι σημαντικό να το κάνετε με τρόπο που προστατεύει την αθωότητα και την ιδιωτικότητά τους.

Ο κρυφός κίνδυνος

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να αφαιρέσουν τα emoji και να ανακατασκευάσουν το πρόσωπο ενός παιδιού. Αν προστεθούν λεπτομέρειες όπως ρούχα, λογότυπα σχολείων ή φόντο, οι επιτήδειοι μπορούν να καταλάβουν πού ζει, πού μαθαίνει ή πού παίζει το παιδί σας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: τα emoji δίνουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να θέσει τα παιδιά σε κίνδυνο.

Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας στην πράξη:

-Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε: μόλις ανέβει στο διαδίκτυο, παραμένει μόνιμα εκεί.

-Μοιραστείτε φωτογραφίες τραβηγμένες από πίσω ή κόψτε τα αναγνωριστικά στοιχεία.

-Θολώστε τα πρόσωπα και αφαιρέστε προσωπικές λεπτομέρειες από το φόντο.

-Μοιραστείτε ιδιωτικά μόνο με άτομα που εμπιστεύεστε απόλυτα.

