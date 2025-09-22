Influencer δείχνει τους κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral

Influencer δείχνει τους κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral
Η Vidya Gopalon, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως @queencitytrends, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τους κανόνες που έχει θέσει για τα παιδιά της κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η γνωστή influencer με τους 5 εκατομμύρια ακολούθους δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τις προσδοκίες και τους περιορισμούς που έχει θέσει για την έφηβη κόρη της, διχάζοντας το κοινό που την ακολουθεί στα social media.

Η content creator μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της Rakesh (γνωστός στους ακολούθους της ως Pookesh) και τα δύο παιδιά τους.

Το επίμαχο βίντεο, που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές, προκάλεσε έντονη συζήτηση. Κάποιοι χαρακτήρισαν τους κανόνες της «αυστηρούς» και «παρατραβηγμένους». Η ίδια, πάντως, σχολίασε στη λεζάντα: «Λάβετε υπόψη… αυτό λειτουργεί για εμάς. Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο δικό σας σπίτι που σας ταιριάζει.»

Στο βίντεο, η Gopalon κάθεται μπροστά στην κάμερα βάφοντας το πρόσωπό της, ενώ ταυτόχρονα αναλύει τους σχολικούς κανόνες που ισχύουν για την κόρη της, Sahana.

Οι βασικοί κανόνες της:

  • Καμία τηλεόραση ή παιχνίδια στο κινητό Δευτέρα με Πέμπτη

Η Gopalon εξηγεί ότι δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεόρασης ή gaming τις καθημερινές, αν και σημειώνει πως υπάρχει κάποια ευελιξία — όπως όταν επέτρεψε στην κόρη της να δει το φινάλε της αγαπημένης της σειράς «The Summer I Turned Pretty».

  • Ετοιμότητα από το προηγούμενο βράδυ

«Πρέπει να έχεις ετοιμάσει τα πάντα από το προηγούμενο βράδυ: ρούχα για τα σπορ, παγούρι, iPad, εργασίες. Αν ξεχάσεις κάτι, δεν θα στο φέρω στο σχολείο», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι θέλει να ενισχύσει την υπευθυνότητα.

  • Απαγορεύεται το κινητό κατά τη διάρκεια των εργασιών.

«Είναι τεράστια απόσπαση προσοχής. Αν σου έρχονται συνεχώς μηνύματα και Snapchats, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς», λέει η influencer.

  • Όχι κινητά στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τα παιδιά της δεν επιτρέπεται να φορτίζουν ή να κρατούν τα κινητά τους στο υπνοδωμάτιο τη νύχτα.

  • Έλεγχος συσκευών από τους γονείς

Η Gopalon αποκαλύπτει ότι η ίδια και ο σύζυγός της πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους στα κινητά των παιδιών τους μέσω υπηρεσίας της Verizon που παρακολουθεί τη χρήση.

  • Απαίτηση για άριστες επιδόσεις

Ο τελευταίος και πιο «αμφιλεγόμενος» κανόνας της, όπως τον χαρακτηρίζει η ίδια, είναι η απαίτηση για άριστους βαθμούς. «Θα κάνουν λάθη πού και πού; Φυσικά. Αλλά η προσδοκία είναι να τα πηγαίνουν πολύ καλά στο σχολείο.»

Διχασμένα τα σχόλια των ακολούθων

Πολλοί χρήστες έσπευσαν να υποστηρίξουν τις επιλογές της: «Τίποτα από αυτά δεν είναι αμφιλεγόμενο, είναι αναγκαίο. Τους προστατεύεις και τους μαθαίνεις να είναι υπεύθυνοι!» σχολίασε κάποιος.

Άλλοι, αν και σύμφωνοι με τους περισσότερους κανόνες, διαφώνησαν με την απαίτηση για συνεχείς άριστους βαθμούς:

«Ως εκπαιδευτικός, συμφωνώ με όλους τους κανόνες εκτός από αυτόν. Δεν είναι υγιές να απαιτούνται μόνο Άριστα. Μπορείς να ενθαρρύνεις καλές επιδόσεις χωρίς αυτήν την πίεση.», έγραψε ένας χρήστης.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι πιο επικριτικές φωνές όπως το σχόλιο ενός χρήστη που έγραψε: «Οι αυστηροί γονείς μεγαλώνουν παιδιά που μαθαίνουν να κρύβονται».


Ένας άλλος, σχολιάζοντας την απαγόρευση τηλεόρασης, αναρωτήθηκε: «Καθόλου τηλεόραση από Δευτέρα έως Πέμπτη; Μετά από 8 ώρες σχολείο, ώρες εργασιών και εξωσχολικών, δεν μπορούν να χαλαρώσουν με ένα επεισόδιο;»

