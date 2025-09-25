Είδατε ένα λευκό μαντήλι στον καθρέφτη ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου; Τι σημαίνει

Πολλοί οδηγοί έχουν δει αυτοκίνητα με ένα λευκό μαντήλι δεμένο στον καθρέφτη ή κρεμασμένο από το παράθυρο. Πρόκειται για μια πρακτική που σε αρκετές χώρες λειτουργεί ως αυτοσχέδιο σήμα κινδύνου ή ανάγκης, χωρίς όμως να έχει παντού την ίδια νομική ισχύ.

Σε πολλές χώρες, η νομοθεσία είναι σαφής: σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος ο οδηγός πρέπει να ανάψει τα αλάρμ, να τοποθετήσει προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση ασφαλείας και να φορέσει ανακλαστικό γιλέκο. Η χρήση λευκού μαντηλιού ή άλλου αυτοσχέδιου σήματος δεν αντικαθιστά τα επίσημα μέσα ειδοποίησης και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρόστιμα αν ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.

Στην Ισπανία το λευκό μαντήλι αναγνωρίζεται νομικά ως συμπληρωματικό μέσο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός μπορεί να κορνάρει, να ανάψει τα φώτα έκτακτης ανάγκης ή να κουνήσει ένα λευκό πανί από το παράθυρο. Παρ’ όλα αυτά, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης όλων των υπόλοιπων κανόνων κυκλοφορίας.

Στις ΗΠΑ η εικόνα ενός λευκού μαντιλιού στον καθρέφτη είναι συνηθισμένη. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι το αυτοκίνητο δεν έχει εγκαταλειφθεί και ότι ο οδηγός προτίθεται να επιστρέψει. Σε ορισμένες Πολιτείες, όπως στη Μινεσότα, μπορεί να σηματοδοτεί και επείγον ιατρικό περιστατικό.

Πέρα από τις καταστάσεις ανάγκης, κάποιοι οδηγοί χρησιμοποιούν λευκά πανιά ή πλαστικές σακούλες στους καθρέφτες για να αποτρέψουν πουλιά από το να χτυπούν τους καθρέφτες τους βλέποντας το είδωλό τους.

Η χρήση του λευκού μαντιλιού στο αυτοκίνητο έχει συμβολική διάσταση που παραπέμπει στην γνωστή λευκό στρατιωτική «σημαία» της εκεχειρίας και της ανάγκης βοήθειας. Από τον 19ο αιώνα, το λευκό χρώμα συνδέθηκε διεθνώς με το μήνυμα «δεν εγκαταλείπω – χρειάζομαι βοήθεια», και η πρακτική αυτή επιβιώνει μέχρι σήμερα σε αρκετές χώρες.