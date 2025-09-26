Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα

Πώς άλλη μία καθημερινή συνήθεια μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα
Το μάσημα τσίχλας αποτελεί μία από τις… μηχανικές συνήθειες πολλών ανθρώπων. Άλλοι για να «ξεγελάσουν» την πείνα τους, άλλοι διότι δεν θέλουν να καπνίσουν και ψάχνουν κάτι ώστε να μένει… απασχολημένο το στόμα τους.

Όπως και να έχει, μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία.

Είτε προτιμάτε μέντα, κανέλα ή γεύσεις φρούτων, η τσίχλα προσφέρει μία ευχάριστη γλυκιά γεύση. Μερικές φορές, θέλετε μία γλυκιά γεύση χωρίς να ψάχνετε για μία… χούφτα καραμέλες. Η τσίχλα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν τρώτε γλυκά από πλήξη. Το στόμα σας είναι απασχολημένο και αυτό μπορεί να είναι θετικό.

Μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να ρυθμίσουν την όρεξή τους, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται «μαγικό χάπι» για την απώλεια βάρους. Επίσης, αν και υπάρχει έλλειψη έρευνας, μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο Obesity, διαπίστωσε ότι το τακτικό μάσημα τσίχλας για δύο μήνες δεν οδήγησε σε απώλεια βάρους σε άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία.

Η τσίχλα μπορεί να φρεσκάρει την αναπνοή σας, αλλά δεν θα διορθώσει την κακή στοματική υγεία. Όμως, όσοι μασούν τσίχλες χωρίς ζάχαρη αναπτύσσουν λιγότερη τερηδόνα από όσους δεν τις μασούν, σύμφωνα με ανάλυση του 2019 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JDR Clinical & Translational Research.

Όπως εξηγεί η Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία, το μάσημα τσίχλας χωρίς ζάχαρη έπειτα από ένα γεύμα διεγείρει τη ροή του σάλιου, το οποίο βοηθά στην ενδυνάμωση του σμάλτου και στο πλύσιμο του στόματος.

Επιπλέον, ενώ ο καθένας μπορεί να βιώνει το άγχος διαφορετικά, ορισμένα πράγματα –όπως η σωματική δραστηριότητα και ο ύπνος– μπορούν να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε. Η τσίχλα είναι μία άλλη εναλλακτική λύση, σύμφωνα με ανάλυση του 2022 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Healthcare Engineering.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές πιθανές παρενέργειες που πρέπει να έχετε κατά νου, εάν μασάτε τσίχλες φανατικά.

Αν και αυτή η συνήθεια μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μίας έντονης επιθυμίας για ζάχαρη, αν μασάτε τσίχλα αντί να τρώτε φαγητό και με σκοπό να περιορίσετε την όρεξή σας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες.

Ακόμη, εάν καταναλώνετε τσίχλα που περιέχει αλκοόλες, να είστε προσεκτικοί για γαστρεντερικά προβλήματα. Το σώμα δεν τις απορροφά πλήρως, επομένως αφήνονται να ζυμωθούν στο πεπτικό σύστημα, γεγονός που προκαλεί δυσάρεστα συμπτώματα.

Τέλος, όταν έχετε συνηθίσει να γεύεστε γλυκά όλη μέρα, μπορεί να θέλετε περισσότερα εξαιτίας της γεύσης της τσίχλας. Δύο μπισκότα (ή κάποιο φρούτο, όπως τα μούρα) μπορεί να ενταχθεί σε μία υγιεινή διατροφή.

Όπως συμβουλεύουν ειδικοί, πρέπει να αναρωτηθείτε πώς αισθάνεστε αφού μασήσετε τσίχλα. Δίνοντας προσοχή στην αντίδρασή σας, μπορείτε να προσδιορίσετε εάν ή πόσο συχνά πρέπει να μασάτε. Αν η τσίχλα είναι μία χαρούμενη συνήθεια που προσφέρει οφέλη με κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει λόγος να την αφαιρέσετε από τη ζωή σας.

