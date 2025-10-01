20°C

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

Συχνά αναφέρεται εν συντομία ή και καθόλου στα εγχειρίδια χρήσης του πλυντηρίου σας, αλλά σχεδόν όλες οι σύγχρονες συσκευές το διαθέτουν

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν
Η συντήρηση ενός πλυντηρίου ρούχων είναι συχνά μία υποχρέωση που οι περισσότεροι παραβλέπουν. Ωστόσο στις σύγχρονες συσκευές, προβλέπετε ένα πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, που λίγοι όμως το γνωρίζουν. Ανεξαρτήτως της συχνότητας που βάζετε πλυντήριο, τα άλατα, τα υπολείμματα σκόνης πλυσίματος ή οι εναποθέσεις σμήγματος από τα ρούχα συσσωρεύονται όχι μόνο στον κάδο, αλλά και τις φλάντζες και τους εύκαμπτους σωλήνες.

Ένα μυστηριώδες κουμπί που πολλοί δεν έχουν πατήσει ποτέ

Στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκε ένα βίντεο. Επισημαίνει ένα απλό κόλπο: απλώς ενεργοποιήστε το πλυντήριο και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκπλυσης για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Αυτό θα ενεργοποιήσει τον κύκλο αυτοκαθαρισμού για επιλεγμένα μοντέλα.

Εάν έχετε αγοράσει ένα νέο πλυντήριο ρούχων, είναι πολύ πιθανό να έχει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού.

Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι τα εσωτερικά μέρη ξεπλένονται καλά με ζεστό νερό και υψηλές ταχύτητες. Ορισμένα πλυντήρια ρούχων έχουν το κατάλληλο εικονίδιο ειδοποίησης, αλλά συνήθως ή δεν περιγράφεται στα εγχειρίδια ή περνάει εν συντομία.

Τι γίνεται αν το πλυντήριό σας δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα;

Εάν το πλυντήριό σας δεν περιλαμβάνει αυτή τη δυνατότητα, μην απελπίζεστε. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί αποτελεσματικοί τρόποι για να το διατηρήσετε σε φόρμα. Συνιστάται να εκτελείτε τον κύκλο στους 90 °C μία φορά το μήνα άδειο, ιδανικά με την προσθήκη ειδικού απορρυπαντικού ή μείγματος ξιδιού και μαγειρικής σόδας για να βοηθήσετε στην απομάκρυνση των αλάτων και των οσμών.

Σκεφτείτε επίσης τις τσιμούχες της πόρτας, όπου συχνά κολλάνε η υγρασία και τα υπολείμματα σκόνης πλυσίματος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πανί και λίγα λεπτά από το χρόνο σας μία φορά το μήνα. Επιπλέον, αν αφήνετε την πόρτα ανοιχτή μετά από κάθε πλύση, το πλυντήριο θα στεγνώσει πιο γρήγορα και δεν θα σχηματιστεί μούχλα σε αυτό.

