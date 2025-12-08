Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 19:50, με στόχο το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, που βρίσκεται επί της οδού Θήρας. Άγνωστα άτομα πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση εναντίον του κτηρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ομάδα αποτελούμενη από 6 έως 7 άτομα προσέγγισε το Αστυνομικό Τμήμα και εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς την πρόσοψη του κτηρίου.

Από την επίθεση προκλήθηκαν οι ακόλουθες υλικές ζημιές:

Φθορές στο φυλάκιο του αστυνομικού φρουρού.

Υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο ανήκει πιθανότατα σε αστυνομικό ή υπάλληλο του Τμήματος.

Το κτήριο του Α.Τ. υπέστη ελαφρές ζημιές (επιφανειακές φθορές).

14 προσαγωγές

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν 14 προσαγωγές ατόμων στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, μετά την εξέταση των στοιχείων, και τα 14 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν κάποιον εξ αυτών με την επίθεση.

Η διερεύνηση συνεχίζεται

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η έρευνα επικεντρώνεται στην αναζήτηση μαρτυριών, καθώς και στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες της καταδρομικής επίθεσης.

