Λαφαζάνης για ΣΥΡΙΖΑ: Τελούν υπό πανικό, διαλύονται - Ο Τσίπρας φέρει το βάρος του τρίτου μνημονίου

Ο Αλέξης Τσίπρας θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο που υποτίθεται πως θέλει να ενώσει, σχολιάζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης αναφερόμενος στις επιδιώξεις του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Τσίπρας έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την εκδήλωση, ανέφερε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και πρόσθεσε πως το κόμμα πλέον τελεί υπό διάλυση. Τελούν σε κατάσταση πανικού και όλα τους φταίνε, είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποχρέωση σε παραίτηση του διευθυντή της «Αυγής» Σπύρου Σουρμελίδη. «Είναι δυνατόν για ένα πρωτοσέλιδο να διώξεις τον διευθυντή;», διερωτήθηκε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, προσθέτοντας: «Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχει ποσοστά, δεν έχει τίποτα, διαλύονται».

«Ό,τι αρνητικό λέει ο Τσίπρας για εμένα, είναι για εμένα θετικό», είπε επίσης, ενώ επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να ενώσει τον κόσμο της Αριστεράς: «Όχι, γιατί ο Τσίπρας φέρει το βάρος ενός τρίτου μνημονίου και ακόμη και αν ξεχνάει ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που θα το θυμίζουν». Ακόμη ζούμε στις συνέπειες του τρίτου μνημονίου, «οι αγρότες ζουν το δράμα τώρα, εξαιτίας των μέτρων που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Εάν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει δυναμική επιρροής με αυτούς που έχει μαζέψει γύρω του, εάν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και δημιουργήσει τάση ισχυρή, τότε θα προβληματιστούν όλοι. Αλλά, δεν μπορεί, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία, επισήμανε.

Ξέρει ότι είναι ένοχος και αν σταθώ δίπλα του, θα πάθει συγκοπή, διότι γνωρίζει ότι εγώ είμαι ο τίμιος ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε στην τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

