Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny

Του Γιάννη Σκουφή

Το μικρό τετρακίνητο Jimny συνεχίζει την εμπορική του πορεία σε πολλές αγορές, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από το 2018 όταν παρουσιάστηκε η τρέχουσα γενιά. Εδώ και χρόνια συζητιέται η πιθανότητα μιας πιο πρακτικής έκδοσης με καρότσα, ειδικά μετά το πρωτότυπο Jimny Sierra Pickup Style που είχε παρουσιαστεί το 2019 στην έκθεση του Τόκιο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Ο επικεφαλής μηχανικός της Suzuki, Takamitsu Sasaki, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στην Αυστραλιανή ιστοσελίδα Drive πως δεν υπάρχουν σχέδια για ένα Jimny pickup.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία διαπίστωσε πως «δεν υπάρχει πραγματικά αρκετή ζήτηση» για μια τέτοια έκδοση. Πέρα από την περιορισμένη εμπορική προοπτική, ο Sasaki εξήγησε ότι υπάρχουν σημαντικά τεχνικά εμπόδια. Για να μετατραπεί σε πραγματικό pickup, το Jimny θα χρειαζόταν ενισχυμένο πλαίσιο ώστε να μπορεί να μεταφέρει φορτίο στον πίσω άξονα.

Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σοβαρές επεμβάσεις στο πλαίσιο, ενώ ο κινητήρας των 1.500 κυβικών και των 102 ίππων πιθανόν να μην επαρκεί για τις απαιτήσεις μιας τέτοιας χρήσης. Επιπλέον, η Suzuki έχει απορρίψει προς το παρόν και τα σενάρια για πιο ισχυρές ή εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

Το 2024, ο πρόεδρος της εταιρείας Toshihiro Suzuki είχε δηλώσει ότι το επιπλέον βάρος μιας ηλεκτρικής έκδοσης θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ούτε μία υβριδική λύση φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα, με την εταιρεία να προτιμά τη διατήρηση ενός πιο απλού και ελαφριού μοντέλου.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι αν και η Suzuki δεν προχωρά σε επίσημη έκδοση pickup, για όσους επιμένουν, υπάρχουν ήδη aftermarket λύσεις που μετατρέπουν το Jimny σε μικρό φορτηγάκι. Τουλάχιστον για όσους θέλουν και μπορούν να καλύψουν το σχετικό κόστος.