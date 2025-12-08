Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny

Η Suzuki βάζει οριστικά τέλος στα σενάρια για μία έκδοση pickup του Jimny, παρά την πολυετή φημολογία και τις προσδοκίες.

Newsbomb

Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Το μικρό τετρακίνητο Jimny συνεχίζει την εμπορική του πορεία σε πολλές αγορές, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από το 2018 όταν παρουσιάστηκε η τρέχουσα γενιά. Εδώ και χρόνια συζητιέται η πιθανότητα μιας πιο πρακτικής έκδοσης με καρότσα, ειδικά μετά το πρωτότυπο Jimny Sierra Pickup Style που είχε παρουσιαστεί το 2019 στην έκθεση του Τόκιο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Ο επικεφαλής μηχανικός της Suzuki, Takamitsu Sasaki, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στην Αυστραλιανή ιστοσελίδα Drive πως δεν υπάρχουν σχέδια για ένα Jimny pickup.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία διαπίστωσε πως «δεν υπάρχει πραγματικά αρκετή ζήτηση» για μια τέτοια έκδοση. Πέρα από την περιορισμένη εμπορική προοπτική, ο Sasaki εξήγησε ότι υπάρχουν σημαντικά τεχνικά εμπόδια. Για να μετατραπεί σε πραγματικό pickup, το Jimny θα χρειαζόταν ενισχυμένο πλαίσιο ώστε να μπορεί να μεταφέρει φορτίο στον πίσω άξονα.

suzuki-jimny-pickup-1.jpg

Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σοβαρές επεμβάσεις στο πλαίσιο, ενώ ο κινητήρας των 1.500 κυβικών και των 102 ίππων πιθανόν να μην επαρκεί για τις απαιτήσεις μιας τέτοιας χρήσης. Επιπλέον, η Suzuki έχει απορρίψει προς το παρόν και τα σενάρια για πιο ισχυρές ή εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

Το 2024, ο πρόεδρος της εταιρείας Toshihiro Suzuki είχε δηλώσει ότι το επιπλέον βάρος μιας ηλεκτρικής έκδοσης θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ούτε μία υβριδική λύση φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα, με την εταιρεία να προτιμά τη διατήρηση ενός πιο απλού και ελαφριού μοντέλου.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι αν και η Suzuki δεν προχωρά σε επίσημη έκδοση pickup, για όσους επιμένουν, υπάρχουν ήδη aftermarket λύσεις που μετατρέπουν το Jimny σε μικρό φορτηγάκι. Τουλάχιστον για όσους θέλουν και μπορούν να καλύψουν το σχετικό κόστος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με μαχαίρι λήστεψε 12χρονες - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης για ΣΥΡΙΖΑ: Τελούν υπό πανικό διότι διαλύονται - Ο Τσίπρας φέρει το βάρος του τρίτου μνημονίου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις βάζουν οι έμποροι - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλαντ: Συνταξιούχος αστυνομικός μετέτρεψε φορτηγό σε κινητό... πλυντήριο για τα ρούχα των αστέγων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ