Αυτά τα 5 παλιά τηλέφωνα θα μπορούσαν να αξίζουν μια περιουσία

Σχεδόν όλοι έχουμε κάπου ξεχασμένο ένα παλιό κινητό, σε κάποιο συρτάρι ή ντουλάπι.

Οι περισσότεροι τα θεωρούμε άχρηστα ή απλώς αναμνηστικά μιας άλλης εποχής. Όμως οι συλλέκτες πληρώνουν πλέον αδρά για ορισμένα μοντέλα, ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση και –ακόμη καλύτερα– αν βρίσκονται στο αυθεντικό τους κουτί.

Ακολουθούν πέντε παλιές συσκευές που σήμερα πωλούνται για ποσά που ξαφνιάζουν:

Motorola DynaTAC 8000x

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που κυκλοφόρησε το 1983 είναι πλέον σπάνιο κομμάτι. Δεν ήταν βολικό –ζύγιζε σχεδόν ένα κιλό και είχε μήκος 33 εκατοστά– αλλά σήμερα έχει τεράστια συλλεκτική αξία. Σε καλή κατάσταση μπορεί να φτάσει γύρω στις 7.600 ευρώ, ενώ αν είναι σφραγισμένο στο αρχικό του κουτί η τιμή του αγγίζει τις 124.000 ευρώ.

iPhone 2G

Το πρώτο iPhone του 2007, που άνοιξε την εποχή των smartphones, εξακολουθεί να τραβά το ενδιαφέρον. Ένα μεταχειρισμένο κομμάτι κοστίζει περίπου 140 ευρώ, αλλά αν είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο η τιμή του ανεβαίνει έως και τις 2.000 ευρώ.

Nokia 8110

Γνωστό ως «το κινητό του Matrix» χάρη στην ταινία του 1999, έχει γίνει κι αυτό συλλεκτικό. Στην απλή μεταχειρισμένη εκδοχή του κοστίζει γύρω στα 100 ευρώ, ενώ σε κουτί μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ.

Nokia 8800

Το πολυτελές μοντέλο της Nokia του 2005 με το μεταλλικό φινίρισμα και την ανθεκτική οθόνη θεωρείται πλέον κλασικό. Σε καλή κατάσταση πωλείται γύρω στα 830 ευρώ, ενώ ειδικές εκδόσεις του αγγίζουν και τα 1.250 ευρώ.

Motorola 3200

Ο διάδοχος του θρυλικού DynaTAC του 1993 εξακολουθεί να έχει πέραση στους συλλέκτες. Σε άριστη κατάσταση και με το αυθεντικό του κουτί μπορεί να αποφέρει πάνω από 760 ευρώ.