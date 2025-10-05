Τι σημαίνει το σύμβολο ⌘ σε κουμπί της Apple; - Συνδέεται με την αρχαία Φινλανδία και Αίγυπτο

Το σύμβολο χρησιμοποιείται επίσης στον ΚΟΚ σε αρκετές χώρες

Οι υπολογιστές της Apple περιέχουν ένα κομμάτι της αρχαίας σκανδιναβικής ιστορίας. Το σκήπτρο ή έμβλημα του Hannu (⌘) που βρίσκεται στο κουμπί εντολών της Apple χρονολογείται επίσης από την αρχαία φινλανδική ιστορία.

Σύμφωνα με το Folklore, έναν ιστότοπο που ειδικεύεται στην ιστορία της Apple, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στιβ Τζομπς, εισέβαλε στο γραφείο της ομάδας λογισμικού ένα απόγευμα, εξοργισμένος από την επαναλαμβανόμενη χρήση του λογότυπου της Apple. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, τα ξεσπάσματα θυμού του Τζομπς δεν ήταν ασυνήθιστα.

«Υπάρχουν πάρα πολλά λογότυπα της Apple στην οθόνη! Αυτό είναι γελοίο», φέρεται να φώναξε ο Τζομπς στην ομάδα λογισμικού.

Η ομάδα θεώρησε ότι τα σύμβολα των βασικών εντολών έπρεπε να εμφανίζονται σε κάθε μενού που τα χρησιμοποιούσε. Ο Τζομπς απαίτησε από την ομάδα να σκεφτεί ένα άλλο σύμβολο για να αντικαταστήσει το λογότυπο της Apple.

Έμεναν μόνο λίγες μέρες για να βρούμε ένα νέο λογότυπο.

Η γραφίστρια της Apple, Σούζαν Κέαρ, τυχαίνει να έχει στην κατοχή της ένα εκτενές λεξικό συμβόλων και τελικά βρήκε ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στις σκανδιναβικές χώρες για να δηλώσει ένα ενδιαφέρον θέαμα. Η Κέαρ σχεδίασε μια εκδοχή bitmap 16 x 16 pixel, η οποία άρεσε σε όλη την ομάδα.

Καπάλικ ή Χανουβάακουνα;

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Taivaannaula, η προέλευση του συμβόλου χρονολογείται από την προχριστιανική εποχή και το σύμβολο βρέθηκε επίσης στην αρχαία Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα ευρέως στις σκανδιναβικές χώρες.

Η παλαιότερη πατούσα που βρέθηκε στη Φινλανδία προέρχεται από έναν λύκο 1.000 ετών που βρέθηκε στο Κεμιγιάρβι. Η πατούσα χρησιμοποιούνταν ως μαγικό σύμβολο για την αποτροπή των κακών πνευμάτων.

Ένα άλλο όνομα για το käpälikö, το έμβλημα του Hannu, έχει γίνει το όνομα του συμβόλου με την έλευση του Χριστιανισμού και αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή ή Hannu.

Το σύμβολο της πατούσας εισήχθη για πρώτη φορά στις οδικές πινακίδες στη Φινλανδία τη δεκαετία του 1950 για να υποδείξει ένα πολιτιστικό μνημείο, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε άλλες σκανδιναβικές χώρες για να υποδείξει ένα τουριστικό αξιοθέατο.

