Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η κοινή μπάμια — ένα φυτό με χαρακτηριστική γλοιώδη υφή — μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση μιας από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές της εποχής μας: τη ρύπανση από μικροπλαστικά.

Η μελέτη, η οποία διεξάχθηκε υπό την ηγεσία του Dr. Rajan Srinivasan του πανεπιστημίου του Τέξας, έδειξε ότι οι πολυσακχαρίτες που βρίσκονται στις μπάμπιες μπορούν να προσελκύσουν μικροπλαστικά σωματίδια που βρίσκονται στο νερό. Όταν συνδυάζεται με εκχυλίσματα τριγωνέλλας ή ταμαρίνδου, η μπάμια καθαρίζει αποτελεσματικά τόσο το θαλασσινό όσο και το γλυκό νερό. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Global Journal of Medical Research.

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού, μεγέθους μικρότερου από 5 χιλιοστά, που σχηματίζονται όταν αποσυντίθενται πλαστικά προϊόντα, συνθετικά ρούχα ή ελαστικά αυτοκινήτων. Αυτά τα σωματίδια υπάρχουν ήδη σχεδόν παντού, από τους ωκεανούς μέχρι το πόσιμο νερό. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Newcastle της Αυστραλίας, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει εβδομαδιαίως ποσότητα μικροπλαστικών ίση με το βάρος μιας τραπεζικής κάρτας.

Σε αντίθεση με τα συνθετικά κροκιδωτικά -χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα εκχυλίσματα μπάμιας είναι εντελώς μη τοξικά, ασφαλή και συμβατά με τις υπάρχουσες τεχνολογίες καθαρισμού νερού.

Η μπάμια είναι επίσης γνωστή για τα οφέλη της στην υγεία. Αυτό το χαμηλό σε θερμίδες τρόφιμο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, βοηθώντας στη βελτίωση της πέψης, στη μείωση της χοληστερόλης και στη στήριξη της λειτουργίας των νεφρών.

Έτσι, η μπάμια μπορεί όχι μόνο να εμπλουτίσει τη διατροφή μας, αλλά και να χρησιμεύσει ως ένας φυσικός τρόπος για τον καθαρισμό του πλανήτη από τα μικροπλαστικά — φιλικός προς το περιβάλλον, προσιτός και αποτελεσματικός.

