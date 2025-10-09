Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου.

  • 1582 – Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1831 – Δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο, σε ηλικία 55 ετών, ο πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας. (27 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Ιουλιανό «παλαιό» ημερολόγιο)
  • 1912 – Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Αρχίζει η μάχη του Σαρανταπόρου μεταξύ των ελληνικών και των οθωμανικών δυνάμεων.
  • 1944 – Αυτοδιαλύθηκε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης γνωστή και ως Κυβέρνηση του Βουνού.
  • 1963 – Στη βορειοανατολική Ιταλία, 1.910 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν μία μεγάλη κατολίσθηση πίσω από το φράγμα Βάιοντ προκαλεί ένα τεράστιο κύμα νερού.
  • 1967 – Μία ημέρα μετά τη σύλληψή του, ο μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα δολοφονείται για απόπειρα υποκίνησης επανάστασης στη Βολιβία.
  • 2006 – Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
  • 2006 – Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιλέγει τον υπουργό Εξωτερικών της Νοτίου Κορέας, Μπαν Κι-Μουν, ως μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του ΓΓ του Οργανισμού για το διάστημα 2007-2011.
  • 2024 – Πεθαίνει ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής, Τζόρτζ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών.

