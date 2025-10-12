Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

Μια κινεζική σημαία και καρφίτσες που δείχνουν τον διαστημικό σταθμό Tiangong εμφανίζονται σε μια στολή Κινέζου αστροναύτη για την επερχόμενη αποστολή Shenzhou-20 κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τα μέσα ενημέρωσης στο Κέντρο Δορυφορικής Εκτόξευσης Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα. (2025)

Ο ήχος είναι ανύπαρκτος από πλευράς φυσικής στο διάστημα, δεν μεταδίδεται στο κενό.

Όμως τον Οκτωβρίου του 2003, ο πρώτος αστροναύτης της Κίνας, ο Yang Liwei, καθώς βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα στην κάψουλα Shenzhou 5, άκουσε μια σειρά από χτυπήματα - «σαν κάποιος να χτυπούσε το σώμα του διαστημόπλοιου με ένα ξύλινο σφυρί», θυμήθηκε αργότερα σε συνεντεύξεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και στο BBC.

On October 15, 2003, China's first astronaut, former PLA pilot, Colonel Yang Liwei, became the first Chinese person into space.

He met the sun and displayed two flags - the flag of the People's Republic of China?? and the flag of the United Nations??. pic.twitter.com/l3HHo8yVdF — ShanghaiPanda （ Account deactivation） (@thinking_panda) October 15, 2024

Δεν υπήρχε προφανής πηγή. Τίποτα δεν φαινόταν έξω από το παράθυρο, δεν αναβόσβηναν προειδοποιητικά φώτα. Ο θόρυβος ήταν ρυθμικός και ευδιάκριτος, αλλά όταν ο Yang προσπάθησε να τον αναπαράγει μετά την επιστροφή του στη Γη, ο ήχος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Ήταν, με όλη τη συμβατική λογική, αδύνατο.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, αυτό το μυστήριο έχει βαθύνει. Αρκετοί άλλοι Κινέζοι αστροναύτες ανέφεραν ότι άκουσαν παρόμοια χτυπήματα κατά τη διάρκεια επόμενων διαστημικών πτήσεων το 2005 και το 2008. Ο ανεξήγητος ήχος έχει γίνει έκτοτε ένα είδος ιστορίας φαντασμάτων στο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας . Ο Γιανγκ είπε ακόμη και στους διαδόχους του να μην ανησυχούν αν το άκουγαν κι αυτοί.

Ωστόσο, τι ακούνε πραγματικά οι αστροναύτες στο κενό του διαστήματος; Και γιατί η επιστήμη, συνήθως τόσο ικανή να εντοπίσει φυσικές αιτίες, είναι ανίκανη να εξηγήσει κάτι τόσο τρομακτικά απτό;

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ταξιδιώτες του διαστήματος αναφέρουν ανεξήγητους ήχους. Τον Μάιο του 1969, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης για την προσγείωση του Apollo 11 στο φεγγάρι, οι αστροναύτες Thomas Stafford, John Young και Eugene Cernan άκουσαν έναν ήχο «σφυρίγματος» ενώ βρίσκονταν σε τροχιά γύρω από την μακρινή πλευρά της Σελήνης - εκτός επαφής με τη Γη. Αστειευόμενοι το ανέφεραν ως «διαστημική μουσική». Η NASA κράτησε τον ήχο απόρρητο για δεκαετίες, πριν τελικά τον κυκλοφορήσει το 2008 ως μέρος μιας σειράς ντοκιμαντέρ.

Η εξήγηση της NASA

Ραδιοπαρεμβολές μεταξύ συστημάτων σεληνιακής μονάδας και μονάδας εντολών. Αλλά ακόμη και αυτή η απάντηση άφησε ορισμένους επιστήμονες αμετάπειστους, ιδιαίτερα επειδή ο τόνος και ο ρυθμός ήταν τόσο ασυνήθιστοι.

Τα πιο πρόσφατα χρόνια, οι ανιχνευτές Van Allen της NASA έχουν καταγράψει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «κύματα πλάσματος» - ηλεκτρομαγνητικά σήματα στη μαγνητόσφαιρα της Γης που, όταν μετατρέπονται σε ήχο, παράγουν κάτι που ακούγεται σαν κελάηδισμα πουλιών, σειρήνες ή βαθιά βογγητά. Αλλά αυτοί οι ήχοι δεν μεταφέρονται μέσω του αέρα. Καταγράφονται από εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα που ανιχνεύουν αλλαγές στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και στη συνέχεια μετατρέπουν αυτές τις διακυμάνσεις σε συχνότητες που μπορούν να ακούσουν οι άνθρωποι.

Ο Yang Liwei, αντίθετα, άκουγε κάτι απευθείας με τα αυτιά του. Αυτό είναι ένα θεμελιωδώς διαφορετικό - και πολύ πιο αινιγματικό - φαινόμενο.

Οι λοιπές θεωρίες

Οι ειδικοί έχουν διατυπώσει μερικές θεωρίες, καμία από αυτές δεν είναι οριστική. Μια πιθανότητα είναι η θερμική καταπόνηση. Καθώς τα διαστημόπλοια περιφέρονται γύρω από τη Γη, περνούν από ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτές οι γρήγορες αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν διαστολή και συστολή μετάλλων και άλλων υλικών, δημιουργώντας μηχανικά τριξίματα ή χτυπήματα.

Αυτή η εξήγηση φαίνεται εύλογη. Αλλά όπως σημείωσε ο καθηγητής Goh Cher Hiang, ειδικός αεροδιαστημικής μηχανικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, σε συνεντεύξεις στο BBC, οι ιδιαιτερότητες της περιγραφής του Yang - τακτικό, μεμονωμένο χτύπημα που επιμένει - δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα γνωστά θερμικά φαινόμενα. Και δεν παρατηρήθηκαν ορατά σημάδια υλικής καταπόνησης μετά την αποστολή.

Μια άλλη ιδέα περιλαμβάνει μικρομετεωροειδή ή διαστημικά σκουπίδια. Τα μικροσκοπικά σωματίδια - συχνά όχι μεγαλύτερα από κόκκους άμμου - ταξιδεύουν με ταχύτητες έως και 28.000 km/h σε χαμηλή τροχιά της Γης. Ένα άμεσο χτύπημα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ξαφνική, ηχητική δόνηση μέσω της δομής του διαστημικού σκάφους. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, δεν βρέθηκαν σημάδια πρόσκρουσης και ο θόρυβος φέρεται να εμφανίστηκε περισσότερες από μία φορές.

Μια τρίτη θεωρία τείνει προς την ανθρώπινη αντίληψη. Θα μπορούσε ο Yang να άκουγε κάτι εσωτερικό - ίσως μια μορφή ακουστικής ψευδαίσθησης που προκαλείται από την απομόνωση, το άγχος ή την άγνωστη ακουστική της κάψουλας; Αυτό θα ήταν εικασία στην καλύτερη περίπτωση, και δεν υπάρχει ιστορικό μοτίβο αστροναυτών που να ακούν φανταστικούς ήχους χωρίς αντίστοιχες φυσικές εξηγήσεις.