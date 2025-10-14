Λύθηκε το μυστήριο του «Κοριτσιού με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» – Η ταυτότητα πίσω από το βλέμμα

Ύστερα από 360 χρόνια, νέα θεωρία του ιστορικού τέχνης Andrew Graham-Dixon υποστηρίζει ότι ο διάσημος πίνακας «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» του Vermeer ήταν η 10χρονη Magdalena van Ruijven.

Μετά από τρεις και πλέον αιώνες, το αίνιγμα γύρω από τον πίνακα «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» φαίνεται να παίρνει απάντηση. Ο ιστορικός τέχνης Andrew Graham-Dixon αποκάλυψε στους Times του Λονδίνου ότι το εμβληματικό έργο του Johannes Vermeer πιθανότατα απεικονίζει τη 10χρονη Magdalena, κόρη του Ολλανδικού ζεύγους Pieter Claeszoon van Ruijven και Maria de Knuijt.

Ο Graham-Dixon σημειώνει ότι ο Vermeer, ο οποίος ζωγράφισε το έργο το 1665, «εργαζόταν σχεδόν αποκλειστικά για το ζεύγος Van Ruijven – De Knuijt», που ανήκε στη ριζοσπαστική αίρεση των Remonstrants. Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα ήταν 12 ετών το φθινόπωρο του 1667, και υποθέτοντας ότι ήταν Collegiant, μια πιο ριζοσπαστική ομάδα όπως οι γονείς της, θα είχε επισημοποιήσει τη δέσμευσή της στον Χριστό σε αυτήν την ηλικία».

Το «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» AP

Προσθέτει ακόμη ότι κάθε πίνακας του Vermeer, ο οποίος μεγάλωσε ως Remonstrant, «ενέπνευσε από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που εκτιμούσε η Marie de Knuijt και όσοι ήταν κοντά της, συμπεριλαμβανομένου και του Vermeer».

Η θεωρία του, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η συγγραφέας Ruth Millington δήλωσε στη Daily Mail: «Η γοητεία αυτού του πίνακα είναι το μυστήριο της μούσας. Δεν προορίζεται να είναι πορτρέτο ενός προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί εύκολα, αλλά μάλλον μια εικόνα φανταστικής φιγούρας. Πολύ συχνά οι άνθρωποι διαβάζουν τους πίνακες ως καθαρά βιογραφικούς, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα».



Ακόμη και η Tracy Chevalier, δημιουργός του μυθιστορήματος Girl With a Pearl Earring, που ενέπνευσε την ταινία με τη Scarlett Johansson, τόνισε ότι «η εικόνα λειτουργεί επειδή είναι ανεπίλυτη». Όπως είπε, «δεν μπορείς ποτέ να απαντήσεις στην ερώτηση τι σκέφτεται ή πώς αισθάνεται. Αν υπήρχε λύση, τότε θα περνούσες στον επόμενο πίνακα».