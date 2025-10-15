Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

Πάνω σε ένα σοκαριστικό εύρημα έπεσε επιστήμονας της NASA όταν ερευνούσε τα βάθη ενός παγετώνα στην Γροιλανδία.

Ο Τσαντ Γκριν προσπαθούσε να εντοπίσει το υπόστρωμα του πάγου, όταν ανακάλυψε μια βάση του αμερικανικού στρατού που έκρυβε ένα σκοτεινό μυστικό.

Οι εικόνες ραντάρ του Τσαντ αποκάλυψαν το Camp Century, μια βάση του Ψυχρού Πολέμου ηλικίας 65 ετών, θαμμένη 30 μέτρα κάτω από τον πάγο. Η βάση, γνωστή ως «η πόλη κάτω από τον πάγο», χτίστηκε μεταξύ Ιουνίου 1959 και Οκτωβρίου 1960. Αποτελείται από 21 υπόγειες σήραγγες και εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 μέτρων.

Ο Τσαντ υποστήριξε ότι οι μεμονωμένες κατασκευές της βάσης ήταν ευδιάκριτες στις εικόνες ραντάρ που τραβήχτηκαν από το τζετ Gulfstream III που χρησιμοποίησε η ομάδα του, αναφέρει η βρετανική Daily Express.

Δεκαετίες ιστορίας

«Ψάχναμε για το στρώμα του πάγου και ξαφνικά εμφανίστηκε το Camp Century», είπε ο 'Αλεξ Γκάρντνερ, επιστήμονας κρυοσφαιρικής στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, ο οποίος βοήθησε στην καθοδήγηση του έργου. «Στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν».

Οι επιστήμονες της NASA χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με συνθετικό ραντάρ ανοιχτού τύπου (UAVSAR) για να ανακαλύψουν τη βάση. Είναι παρόμοιο με ένα είδος ραντάρ που χρησιμοποιείται συχνά για την αναζήτηση κρυφών κατασκευών και ερειπίων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Popular Mechanic.

Το Camp Century χτίστηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την άμυνα της Γροιλανδίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας το 1951. Σχεδιάστηκε «για να διαπραγματευτεί συμφωνίες βάσει των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις των μελών του ΝΑΤΟ μπορούν να χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία για την άμυνα της Γροιλανδίας και του υπόλοιπου χώρου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», αναφέρει το Εθνικό Μουσείο Πυρηνικής Επιστήμης και Ιστορίας.

Κάτοψη της βάσης Camp Century.

Πυρηνικός αντιδραστήρας κάτω από τον πάγο

Το στρατόπεδο κατασκευάστηκε από 6.000 τόνους υλικών που έπρεπε να μεταφερθούν με βαριά έλκηθρα που έφταναν σε ταχύτητες 3 χιλιόμετρα την ώρα. Μεταφέρθηκαν στη στρατιωτική βάση Thule (Pituffik) πριν ξεκινήσουν ένα ταξίδι 70 ωρών με έλκηθρο.

Οι μηχανικοί αρχικά έσκαψαν διαδρόμους 300 μέτρων, που έγιναν γνωστοί ως Main Street, βαθιά στο χιόνι και τον πάγο, πριν χτιστούν τα ξύλινα κτίρια και οι ατσάλινες στέγες. Στη συνέχεια ήρθε ο πυρηνικός αντιδραστήρας μέσης ισχύος PM-2 που τροφοδοτούσε την περιοχή.

Οι επιστήμονες στο Camp Century έκαναν σημαντικές γεωλογικές ανακαλύψεις, μελετώντας πυρήνες πάγου και το έδαφος, αποκαλύπτοντας παράλληλα την αρχαία ιστορία των δασών και της άγριας ζωής στη Γροιλανδία. Ωστόσο, η έρευνα θεωρήθηκε ως κάλυψη για το πραγματικό σκοπό του Camp Century.

Άποψη της βάσης από αεροπλάνο. Atomic Heritage Foundation

Ο πραγματικός λόγος ύπαρξης της μονάδας

Ενώ η ύπαρξη της βάσης δεν ήταν μυστική, τα επιστημονικά της προγράμματα θεωρήθηκαν ως πρόφαση για το Project Iceworm, μια σημαντική στρατηγική των ΗΠΑ στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Το στρατόπεδο χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν την διάνοιξη πολλών χιλιομέτρων τούνελ στο στρατόπεδο, αρκετά για να στεγάσουν 600 πυραύλους. Αυτό θα απαιτούσε 11.000 επιπλέον στρατιώτες να ζουν κάτω από τον πάγο και 60 κέντρα εκτόξευσης.

Το πρόγραμμα Iceworm δεν κατάφερε ποτέ να ξεκινήσει και το Camp Century τελικά αποσύρθηκε από τη λειτουργία το 1967. Το σχέδιο για τα πυρηνικά όπλα τελικά δημοσιεύθηκε από τις δανικές αρχές το 1997.

Το Camp Century έχει πλέον εγκαταλειφθεί και θα παραμείνει θαμμένο βαθιά κάτω από τον πάγο. Και ενώ ο αντιδραστήρας απομακρύνθηκε, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να άφησε 18.000 λίτρα πυρηνικών αποβλήτων που παρήγαγε στο στρατόπεδο.

«Πίστευαν ότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κόλγκαν, επιστήμονας κλιματικών και παγετώνων στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο, στην εφημερίδα Guardian. Πιστεύει ότι το στρατόπεδο θα αποκαλυφθεί μέχρι το 2090 λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

*Με πληροφορίες από Daily Express

