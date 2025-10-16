Η NASA ανακάλυψε σκοτεινό μυστικό θαμμένο 30 μέτρα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας

Το Camp Century χτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1959, σε μια εποχή που ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η NASA ανακάλυψε σκοτεινό μυστικό θαμμένο 30 μέτρα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πτήση της NASA πάνω από τη Γροιλανδία πέρυσι αποκάλυψε κάτι απρόσμενο: ένα μυστικό που είχε θαφτεί για περισσότερες από έξι δεκαετίες κάτω από τους πάγους.

Ο επιστήμονας Chad Green και η ερευνητική του ομάδα πετούσαν με ένα Gulfstream III πάνω από το παγωμένο τοπίο, όταν τα ραντάρ του αεροσκάφους κατέγραψαν ένα ασυνήθιστο σήμα κάτω από την επιφάνεια του πάγου.

Όπως αφηγήθηκε ο παγοκλιματικός επιστήμονας της NASA, Alex Gardner, «στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν». Ωστόσο, το προηγμένο ραντάρ, ικανό να «δει» βαθιά κάτω από το στρώμα πάγου, αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό: τη χαμένη πόλη που κρυβόταν εκεί κάτω — τη μυστική στρατιωτική βάση Camp Century.

Το σχέδιο «Iceworm» και η εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το Camp Century χτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1959, σε μια εποχή που ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Η βάση, που κατασκευάστηκε κάτω από τον πάγο, αποτελούσε μέρος του άκρως απόρρητου σχεδίου Project Iceworm — ενός προγράμματος που προέβλεπε τη δημιουργία υπόγειων βάσεων από όπου οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν πυρηνικούς πυραύλους, σε περίπτωση επίθεσης από τη Σοβιετική Ένωση.

Το συγκρότημα περιλάμβανε 21 υπόγειες στοές, με δικούς του θαλάμους διαμονής, εργαστήρια και αποθήκες, ενώ τροφοδοτούνταν από πυρηνικό αντιδραστήρα. Παρότι το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά πυρηνικών όπλων, στην πραγματικότητα ποτέ δεν τοποθετήθηκαν πύραυλοι εκεί. Μάλιστα, οι ΗΠΑ δεν είχαν λάβει ποτέ επίσημη άδεια από τη Δανία — στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η Γροιλανδία — για να το πράξουν.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει τη δανική κυβέρνηση ότι το Camp Century προοριζόταν για «πειραματικές κατασκευές σε αρκτικές συνθήκες». Όταν ωστόσο αποκαλύφθηκε η πραγματική του φύση, προκάλεσε έντονη διπλωματική δυσφορία στη Δανία.

2.jpg

Απόρριψη, εγκατάλειψη και σιωπή

Η βάση λειτούργησε για μόλις οκτώ χρόνια. Το 1967, οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι η τεράστια παγοκρηπίδα επάνω στην οποία είχε χτιστεί δεν ήταν σταθερή, καθιστώντας επικίνδυνη τη συνέχιση της λειτουργίας της. Η εγκατάσταση έκλεισε, ο πυρηνικός αντιδραστήρας αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε, ωστόσο ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων και άλλων υλικών παρέμειναν θαμμένες στο σημείο.

Έκτοτε, το Camp Century χάθηκε κάτω από τα διαρκώς μετακινούμενα στρώματα πάγου — μέχρι που η NASA το εντόπισε ξανά. Οι δορυφορικές εικόνες και τα ραντάρ της Υπηρεσίας κατάφεραν να αποτυπώσουν τα ερείπια των στοών και των θαλάμων, σε μια «παγωμένη πόλη-φάντασμα» που ο χρόνος και ο πάγος είχαν καταπιεί.

Οικολογική απειλή που ξαναγεννιέται

Η ανακάλυψη, ωστόσο, δεν προκάλεσε μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων ενδέχεται σύντομα να αποκαλύψουν τα θαμμένα κατάλοιπα του Camp Century — μεταξύ αυτών και ραδιενεργά απόβλητα από τον αντιδραστήρα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή οικολογική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή.

«Χωρίς ακριβή γνώση του πάχους και της συμπεριφοράς των στρωμάτων πάγου, είναι αδύνατο να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν στην ταχεία θέρμανση των ωκεανών και της ατμόσφαιρας», δήλωσε ο Gardner, υπογραμμίζοντας ότι η αβεβαιότητα αυτή περιορίζει και την ικανότητα των επιστημόνων να προβλέψουν τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

3.jpg

Μια υπενθύμιση από το παρελθόν

Το Camp Century αποτελεί ένα παγωμένο απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου, που επανήλθε στο φως εξαιτίας της ίδιας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η «πόλη κάτω από τον πάγο», που χτίστηκε ως σύμβολο ισχύος και μυστικότητας, μετατράπηκε με το πέρασμα των δεκαετιών σε μια σιωπηλή υπενθύμιση των ανθρώπινων φιλοδοξιών — και των συνεπειών τους.

Η NASA σχεδιάζει νέες αποστολές για να χαρτογραφήσει λεπτομερέστερα την περιοχή, καθώς η ιστορία του Camp Century δείχνει ότι ο πάγος, εκτός από φύλακας του παρελθόντος, μπορεί να γίνει και αγγελιοφόρος του μέλλοντος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Εξιχνιάστηκε μετά από 40 χρόνια η δολοφονία της Τερέζα Φούσκο - Πώς ένα καλαμάκι οδήγησε στον δράστη

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σύννεφα με το «καλημέρα» στην ειρηνευτική συμφωνία - Τι θα γίνει με τις σορούς των νεκρών ομήρων

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: «Προαιρετικά και μόνο 3 ημέρες τον μήνα μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει 13 ώρες»

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές φέρνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη - Δύο συγγενείς του 68χρονου στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ

09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μακάμπι - Ολυμπιακός και Ισπανία - Ελλάδα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο με σουγιά

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομικό Σχέδιο: Φόρος στα κρυπτονομίσματα, ψηφιοποίηση συναλλαγών και τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους

08:49ΕΛΛΑΔΑ

diathikes.gr: Δημοσίευση διαθήκης σε 7 ημέρες - Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Ναρέντρα Μόντι με διαβεβαίωσε ότι η Ινδία θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου»

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: «Η σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων δεν είναι καλό εναντίον κακού, είναι σωστό εναντίον σωστού»

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με τα ραντεβού - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανατριχιαστική φωτογραφία μιας ύαινας κέρδισε στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year 2025

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων στον Κηφισό - Ποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο

08:09WHAT THE FACT

Η NASA ανακάλυψε σκοτεινό μυστικό θαμμένο 30 μέτρα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο κέντρο της Porsche έχει πίστα που το διασχίζει

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διέταξε τη CIA να κάνει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – Στο στόχαστρο το καθεστώς Μαδούρο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη - Δύο συγγενείς του 68χρονου στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Υπάρχει και τέταρτο άτομο εμπλεκόμενο στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ!

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων στον Κηφισό - Ποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές φέρνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει 5% για αμυντικές δαπάνες: Ποιες χώρες του ΝΑΤΟ επενδύουν τα περισσότερα για όπλα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανατριχιαστική φωτογραφία μιας ύαινας κέρδισε στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ