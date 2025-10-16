Αυτά τα… μαγικά μανιτάρια παίζουν μουσική – Δείτε βίντεο

Στη Μεγάλη Βρετανία, ένα… ασυνήθιστο μουσικό πείραμα «μαγνητίζει» τα βλέμματα, καθώς οι Ζον Ρος και Άντι Κιντ συνδυάζουν την τεχνολογία με τη φύση και μετατρέπουν μανιτάρια και φυτά σε όργανα που συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ήχου, μέσα από ειδικούς αισθητήρες.

Ουσιαστικά, αυτά τα εργαλεία καταγράφουν τα βιοηλεκτρικά τους σήματα και τα μεταφράζουν σε μουσικές νότες.

Το εγχείρημα ανήκει στο συγκρότημα Bionic and the Wires, το οποίο επιδιώκει να αναδείξει τη φυσική ικανότητα των οργανισμών να παράγουν ρυθμό μέσα από την τεχνολογία.

Οι ήχοι που προέρχονται από τα μανιτάρια, συνδυάζονται με ηλεκτρονικούς ρυθμούς και πλήκτρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Το πρότζεκτ έχει «τραβήξει» το ενδιαφέρον κοινού και επιστημόνων, καθώς δείχνει με έναν δημιουργικό τρόπο πώς η βιοηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετατραπεί σε ευχάριστη μουσική εμπειρία, που ενώνει τη φύση με τον άνθρωπο.