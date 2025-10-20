Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;

Ομάδα ερευνητών της NASA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Toho στην Ιαπωνία, χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να εκτιμήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γης.

Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι η ζωή στον πλανήτη μας, τόσο η ανθρώπινη όσο και η μικροβιακή, θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις καθώς ο Ήλιος θα συνεχίσει να θερμαίνεται και να διαστέλλεται.

Η μελέτη με τίτλο «Η μελλοντική διάρκεια ζωής της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας της Γης» υπολογίζει ότι σε περίπου 1 δισ. χρόνια τα επίπεδα οξυγόνου θα έχουν μειωθεί τόσο πολύ, που οποιοσδήποτε οργανισμός εξαρτάται από αυτό θα εξαφανιστεί.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η ατμόσφαιρα θα αραιώσει, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας θα γίνουν ακραίες και οι ωκεανοί θα έχουν εξατμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Παρά τα ακραία αυτά σενάρια, η ανθρώπινη ζωή αναμένεται να επηρεαστεί πολύ νωρίτερα. Η συνδυαστική επίδραση της εντεινόμενης ηλιακής δραστηριότητας με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή –αυξανόμενες θερμοκρασίες, τήξη των πάγων και ατμοσφαιρική ρύπανση– θα καταστήσει τον πλανήτη προοδευτικά λιγότερο φιλόξενο.

«Η φωτεινότητα του Ήλιου αυξάνεται σταθερά και αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα της Γης. Τα νεότερα μοντέλα δείχνουν ότι η περίοδος κατά την οποία η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη είναι σχεδόν η μισή από τις προηγούμενες εκτιμήσεις», επισημαίνει ο Καζούμι Οσάκι, επικεφαλής της μελέτης.