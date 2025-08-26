Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

Το βιβλίο «The Adam and Eve Story», γραμμένο το 1966 από τον Chan Thomas, πρώην υπάλληλο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ερευνητή UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ έχει την απάντηση

Δημήτρης Δρίζος


Ένα βιβλίο που για πάνω από 50 χρόνια είχε χαρακτηριστεί από την CIA ως απόρρητο αποκαλύπτει, σύμφωνα με τον συγγραφέα του, τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο κόσμος.

Πρόκειται για το «The Adam and Eve Story», γραμμένο το 1966 από τον Chan Thomas, πρώην υπάλληλο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ερευνητή UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ. Το βιβλίο κρατήθηκε κρυφό για 59 χρόνια από την CIA. Η θεωρία αποχαρακτηρίστηκε σιωπηλά το 2013, αλλά παρέμεινε σχεδόν άγνωστη στο κοινό μέχρι σήμερα.

Η θεωρία της καταστροφής κάθε 6.500 χρόνια

Στο βιβλίο του, ο Thomas προχωρά σε εξαιρετικά τολμηρούς ισχυρισμούς για το πώς η Γη, όπως την ξέρουμε, θα φτάσει στο τέλος της. Υποστηρίζει ότι μία μεγάλη καταστροφή, ανάλογη με τη βιβλική ιστορία του «Κατακλυσμού», πλήττει τον πλανήτη κάθε 6.500 χρόνια.

Αρχαιολογικές και γεωλογικές μελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν, εν μέρει, την ύπαρξη μιας μεγάλης πλημμύρας πριν περίπου 6.500 χρόνια, σύμφωνα με αναφορές της Daily Mail. Αν η θεωρία του Thomas είναι σωστή, η ανθρωπότητα βρίσκεται προ των πυλών μιας νέας καταστροφής.

Ανατροπή του μαγνητικού πεδίου και καταστροφή σε ώρες

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αποκάλυψη θα ξεκινήσει με την ξαφνική αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της Γης, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον πλανήτη μέσα σε λίγες ώρες.

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «The Next Cataclysm», ο Thomas γράφει: «Όπως ο Νώε πριν 6.500 χρόνια… Όπως ο Αδάμ και η Εύα πριν 11.500 χρόνια… Έτσι θα συμβεί και τώρα…» Σύμφωνα με τις περιγραφές του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσουν πρώτες. «Στην Καλιφόρνια, τα βουνά θα κουνιούνται σαν φτέρη στον άνεμο. Ο μεγαλειώδης Ειρηνικός θα σηκωθεί σε ένα κύμα ύψους πάνω από δύο μιλίων και θα κινηθεί προς τα ανατολικά. Σε ένα κλάσμα της ημέρας, όλα τα σημάδια του πολιτισμού θα εξαφανιστούν, και οι μεγάλες πόλεις θα χαθούν. Ούτε ένα πέτρινο ίχνος δεν θα μείνει εκεί όπου εκατομμύρια περπατούσαν λίγες ώρες πριν».

Η καταστροφή της Βόρειας Αμερικής θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα ακολουθήσει μέχρι την έβδομη ημέρα, όταν «ο φρικτός όλεθρος θα τελειώσει». Η θεωρία προβλέπει ότι η Ινδία θα βρεθεί στον Βόρειο Πόλο και ο Ειρηνικός Ωκεανός στον Νότιο Πόλο, ενώ η Γροιλανδία και η Ανταρκτική θα χάσουν τους πάγους τους λόγω του τροπικού κλίματος.

Η επιστημονική απάντηση

Η NASA επιβεβαιώνει ότι οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μπορούν να μετακινηθούν και το έχουν κάνει εκατοντάδες φορές στην ιστορία, αλλά ο επιστήμονας της NASA Martin Mlynczak χαρακτήρισε την ιδέα του Thomas, ότι η μετατόπιση θα ήταν τόσο δραματική, ως «εντελώς ψευδή» σε δηλώσεις του στο The Verge.

Γιατί η θεωρία του Thomas κρατήθηκε μυστική από την CIA παραμένει άγνωστο, αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίησή της θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό ή να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες από άλλα κυβερνητικά προγράμματα, δεδομένου ότι ο Thomas είχε συνδέσεις με απόρρητα έργα κατά την έρευνά του για αναφορές UFO.

Μέχρι σήμερα, έχουν αποχαρακτηριστεί μόλις 55 από τις 200 σελίδες του βιβλίου για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Το UNILAD έχει επικοινωνήσει με την CIA για το θέμα, αλλά η απάντηση παραμένει εκκρεμής.

