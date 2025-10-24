Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Οκτωβρίου.
- 1648 - Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, σηματοδοτώντας το τέλος του Τριακονταετούς Πολέμου.
- 1857 - Ιδρύεται στο Σέφιλντ της Αγγλίας η Σέφιλντ Φ.Κ., το παλαιότερο στον κόσμο ποδοσφαιρικό σωματείο που είναι ακόμα ενεργό.
- 1926 - Ο Χάρρυ Χουντίνι πραγματοποιεί στο Ντιτρόιτ την τελευταία του παράσταση.
- 1929 - «Μαύρη Πέμπτη»: Κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
- 1945 - Ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
- 1961 - Επικυρώνεται στη Βόννη η ελληνογερμανική συμφωνία για τις γερμανικές αποζημιώσεις των θυμάτων των ναζί στην Ελλάδα. Το ποσό θα ανέλθει στα 28.700.000 δολάρια.
- 1963 - «Για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες», η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1963, στη Στοκχόλμη (ημέρα θανάτου του Alfred Nobel).
