Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Τα πλήθη πανικοβάλλονται στη συνοικία της Wall Street στο Μανχάταν, καθώς το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δέχεται ασυνήθιστα μεγάλη πίεση συναλλαγών, στις 24 Οκτωβρίου 1929.

  • 1648 - Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, σηματοδοτώντας το τέλος του Τριακονταετούς Πολέμου.
  • 1857 - Ιδρύεται στο Σέφιλντ της Αγγλίας η Σέφιλντ Φ.Κ., το παλαιότερο στον κόσμο ποδοσφαιρικό σωματείο που είναι ακόμα ενεργό.
  • 1926 - Ο Χάρρυ Χουντίνι πραγματοποιεί στο Ντιτρόιτ την τελευταία του παράσταση.
  • 1929 - «Μαύρη Πέμπτη»: Κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
  • 1945 - Ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
  • 1961 - Επικυρώνεται στη Βόννη η ελληνογερμανική συμφωνία για τις γερμανικές αποζημιώσεις των θυμάτων των ναζί στην Ελλάδα. Το ποσό θα ανέλθει στα 28.700.000 δολάρια.
  • 1963 - «Για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες», η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1963, στη Στοκχόλμη (ημέρα θανάτου του Alfred Nobel).

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

