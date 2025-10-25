«Πόλτεργκαϊστ»: Το τραγικό τέλος της «Κάρολ Αν» και η αρχή μιας κατάρας

Τέσσερις θάνατοι σε μόλις έξι χρόνια που σχετίζονται με το ίδιο franchise τροφοδότησαν έναν από τους πιο τρομακτικούς θρύλους του Χόλιγουντ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Πόλτεργκαϊστ»: Το τραγικό τέλος της «Κάρολ Αν» και η αρχή μιας κατάρας
Πολλές ταινίες τρόμου, έγιναν κλασικές χάρη στον αντίκτυπο που είχαν στο κοινό, αλλά και στη φήμη που απέκτησαν εκτός πλατό, με ανεξήγητους θανάτους, «αφύσικες» παρουσίες, μυστηριώδεις εμφανίσεις και παράξενα ατυχήματα, που ξεπέρασαν τα όρια της μυθοπλασίας.

Μία από αυτές τις εμβληματικές ταινίες τρόμου, το Πόλτεργκαϊστ (1982), μία παραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, σηματοδότησε έναν από τους πιο ανησυχητικούς θρύλους του Χόλιγουντ.

Πρωταγωνίστρια της ταινίας, αλλά και κεντρικός άξονας της «κατάρας» η μικρή Χέδερ Ο'Ρουρκ ως Κάρολ Αν, η οποία ανακοίνωσε τα φαντάσματα με το αξέχαστο «είναι εδώ!». Το αγγελικό πρόσωπο της Χέδερ, έγινε σύμβολο αθωότητας απέναντι στον τρόμο.

Η τραγική μοίρα της Χέδερ Ο'Ρουρκ

Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα, μετά την επιτυχία του Poltergeist , και όλα έδειχναν μια πολλά υποσχόμενη καριέρα, αλλά στις αρχές του 1987 η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται.

Οι γιατροί αρχικά διέγνωσαν μια απλή γρίπη, αλλά τα συμπτώματα επέμεναν: πρήξιμο στα πόδια και το πρόσωπο, κοιλιακός πόνος και κόπωση.

Λίγο αργότερα, διαγνώστηκε με μια εντερική ασθένεια που προκαλείται από ένα παράσιτο, και αργότερα αντιμετωπίστηκε σαν να είχε νόσο του Crohn. Καμία από τις θεραπείες δεν ήταν επιτυχής.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Poltergeist III (1988), η Χέδερ συνέχισε να εργάζεται παρά την ασθένειά της και τις παρενέργειες των κορτικοστεροειδών, τα οποία προκαλούσαν φλεγμονή στο πρόσωπό της.

Στις 31 Ιανουαρίου 1988, ξύπνησε με έντονους πόνους στο στομάχι και έμετο. Υπέστη υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε ανάνηψη, αλλά πέθανε ώρες αργότερα κατά τη διάρκεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης. Ήταν μόλις 12 ετών .

Η επίσημη αιτία ήταν η καρδιοαναπνευστική ανακοπή που προκλήθηκε από σηπτικό σοκ ως αποτέλεσμα εντερικής απόφραξης που δεν είχε διαγνωστεί σωστά.

Μια αλυσίδα ανεξήγητων θανάτων

Η τραγωδία της Χέδερ Ο'Ρουρκ δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Πριν από τον θάνατό της, ένα άλλο μέλος του καστ είχε ήδη χάσει τραγικά τη ζωή του.

Η Ντομινίκ Νταν, η οποία υποδύθηκε τη μεγαλύτερη αδερφή της Κάρολ Αν στην πρώτη ταινία, δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στις 4 Νοεμβρίου 1982 σε ηλικία 22 ετών, λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Ο Λου Πέριμαν (ο Πάγκσλεϊ, ο εργάτης εργοστασίου που κλέβει το φλιτζάνι καφέ της Νταϊάν και δοκιμάζει τη σάλτσα της) δολοφονήθηκε με τσεκούρι από έναν 26χρονο άνδρα στο Ώστιν του Τέξας, την 1η Απριλίου 2009. Ήταν 67 ετών.

Το 1985, ο Τζούλιαν Μπεκ , ο Αιδεσιμότατος Κέιν στην ταινία Poltergeist II: The Other Side , πέθανε από καρκίνο του στομάχου πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Το 1987, ο Γουίλ Σάμπσον, ο οποίος υποδύθηκε τον σαμάνο Τέιλορ στη συνέχεια, πέθανε από επιπλοκές που προέκυψαν από μεταμόσχευση καρδιάς και πνεύμονα.

Τέσσερις θάνατοι σε μόλις έξι χρόνια που σχετίζονται με το ίδιο franchise ήταν αρκετοί για να τροφοδοτήσουν την ιδέα μιας κατάρας.

Αν και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους μπορούν να εξηγηθούν από φυσικά αίτια ή προσωπικές ατυχίες, η χρονική σύμπτωση και ο υπερφυσικός τόνος των ταινιών τροφοδότησαν φήμες.

Για τους λάτρεις του είδους, το Poltergeist δεν έλεγε απλώς μια ιστορία με φαντάσματα: φαινόταν να τα φέρνει μαζί της.

Το μυστήριο πίσω από τα γυρίσματα

Η λεγόμενη «κατάρα του Πόλτεργκαϊστ» πηγάζει επίσης από μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της ταινίας. Σε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές, η Τζομπέθ Γουίλιαμς (η οποία υποδύθηκε την Νταϊάν Φρίλινγκ, τη μητέρα της οικογένειας) έπρεπε να πέσει σε μια λακκούβα γεμάτη σκελετούς.

Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, την διαβεβαίωσαν ότι οι σκελετοί ήταν ψεύτικοι. Αλλά δεν ήταν. Ήταν πραγματικά ανθρώπινα λείψανα, που είχαν ληφθεί από νεκροτομείο. Η παραγωγή τα είχε χρησιμοποιήσει επειδή ήταν φθηνότερα και πιο ρεαλιστικά από την κατασκευή αντιγράφων.

Η αποκάλυψη πυροδότησε ένα κύμα οργής και τροφοδότησε τον θρύλο ότι τα πνεύματα αυτών των ανθρώπων είχαν συνδεθεί με την ταινία, ζητώντας εκδίκηση για τη βεβήλωση. Έκτοτε, αυτή η σκηνή έχει μείνει στη μνήμη ως το συμβολικό επίκεντρο της κατάρας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σημειώθηκαν ανησυχητικά περιστατικά. Στη σκηνή όπου ο κλόουν επιτίθεται στον μικρό Ρόμπι (τον οποίο υποδύεται ο Όλιβερ Ρόμπινς ), η κούκλα animatronic κόλλησε και άρχισε να πνίγει τον ηθοποιό. Το συνεργείο παρατήρησε ότι το παιδί άρχισε να μωβίζει και κατάφερε να σταματήσει τα γυρίσματα εγκαίρως. Αναφέρθηκαν επίσης ανεξήγητες τεχνικές βλάβες σε φώτα, κάμερες και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

