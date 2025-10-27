Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν
Τα φετινά Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 ανέδειξαν τις φωτογραφίες φιναλίστ στον διαγωνισμό
Ανάμεσα στα γεμάτα χαμόγελα των ζώων και τις απρόβλεπτες πόζες της φύσης, τα φετινά Βραβεία Αστείας Φωτογραφίας της Άγριας Ζωής (Nikon Comedy Wildlife Photography Awards) έχουν αναδείξει μια σειρά από εικόνες που συνδυάζουν χιούμορ με οικολογική ευαισθητοποίηση.
Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού ανέδειξε ως φιναλίστ 40 φωτογραφίες, 10 βίντεο και 3 portfolios, ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 συμμετοχές από 108 χώρες.
Οι εικόνες περιλαμβάνουν στιγμές που δείχνουν γορίλες να «χορεύουν» σε τροπικό τοπίο, πάπιες που δείχνουν να «καπνίζουν», βατράχια σε στιγμές που μοιάζουν πιο… ανθρώπινες από ποτέ.
Η φιλοσοφία του διαγωνισμού είναι απλή: μέσα από το «γέλιο της φύσης» να αναδειχθούν και τα σοβαρά ζητήματα της διατήρησης των ειδών και των βιοτόπων.
Η φωτογραφία που κοσμεί την επίσημη παρουσίαση των τελικών απεικονίζει έναν γερονικό γκιλεμότ (guillemot) που έχει παγιδευτεί σε ένα ιδιότυπο «κεφαλοκλείδωμα» κατά τη φωλεοποίηση σε μια στενή βραχώδη προεξοχή - όπου ο χώρος δεν επαρκεί για πολλούς γείτονες.
«Τα πουλιά φωλιάζουν πολύ κοντά - και τα γκιλεμότ είναι εξαιρετικά κυριαρχικά. Δεν είναι καλό χαρακτηριστικό για γείτονες», σχολίασε ο φωτογράφος για την προέλευση της λήψης. Η σκηνή αποδίδει με χιούμορ και ταυτόχρονα λεπτή σοβαρότητα τους περιορισμούς του φυσικού χώρου - και είναι χαρακτηριστική της προσέγγισης του διαγωνισμού: αισθητική και μήνυμα.
Ο μεγάλος νικητής των Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 θα ανακοινωθεί στις 9 Δεκεμβρίου σε ειδική τελετή στο Λονδίνο (Gallery@Oxo). Αμέσως μετά, οι φωτογραφίες θα εκτεθούν για το κοινό από 10 έως 14 Δεκεμβρίου στην ίδια τοποθεσία.
Τι κερδίζουν οι φωτογράφοι
- Ο νικητής του Grand Prize κερδίζει μια εβδομαδιαία σαφάρι στο Maasai Mara στην Κένυα, μαζί με ένα χειροποίητο τρόπαιο.
- Οι κατηγορίες Junior (κάτω των 16) και Young Photographer (κάτω των 25) προσφέρουν εξοπλισμό Nikon.
- Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους