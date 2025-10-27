Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

«Πάπια… καπνίζει;» — Μια πάπια αποτυπώνεται με σύννεφο καπνού, δίνοντας μια εικόνα που μοιάζει εξαιρετικά ανθρώπινη - και ταυτόχρονα υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη είναι η φύση.

Ανάμεσα στα γεμάτα χαμόγελα των ζώων και τις απρόβλεπτες πόζες της φύσης, τα φετινά Βραβεία Αστείας Φωτογραφίας της Άγριας Ζωής (Nikon Comedy Wildlife Photography Awards) έχουν αναδείξει μια σειρά από εικόνες που συνδυάζουν χιούμορ με οικολογική ευαισθητοποίηση.

Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού ανέδειξε ως φιναλίστ 40 φωτογραφίες, 10 βίντεο και 3 portfolios, ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 συμμετοχές από 108 χώρες.

Οι εικόνες περιλαμβάνουν στιγμές που δείχνουν γορίλες να «χορεύουν» σε τροπικό τοπίο, πάπιες που δείχνουν να «καπνίζουν», βατράχια σε στιγμές που μοιάζουν πιο… ανθρώπινες από ποτέ.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού είναι απλή: μέσα από το «γέλιο της φύσης» να αναδειχθούν και τα σοβαρά ζητήματα της διατήρησης των ειδών και των βιοτόπων.

Η φωτογραφία που κοσμεί την επίσημη παρουσίαση των τελικών απεικονίζει έναν γερονικό γκιλεμότ (guillemot) που έχει παγιδευτεί σε ένα ιδιότυπο «κεφαλοκλείδωμα» κατά τη φωλεοποίηση σε μια στενή βραχώδη προεξοχή - όπου ο χώρος δεν επαρκεί για πολλούς γείτονες.

«Τα πουλιά φωλιάζουν πολύ κοντά - και τα γκιλεμότ είναι εξαιρετικά κυριαρχικά. Δεν είναι καλό χαρακτηριστικό για γείτονες», σχολίασε ο φωτογράφος για την προέλευση της λήψης. Η σκηνή αποδίδει με χιούμορ και ταυτόχρονα λεπτή σοβαρότητα τους περιορισμούς του φυσικού χώρου - και είναι χαρακτηριστική της προσέγγισης του διαγωνισμού: αισθητική και μήνυμα.

Ο μεγάλος νικητής των Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 θα ανακοινωθεί στις 9 Δεκεμβρίου σε ειδική τελετή στο Λονδίνο (Gallery@Oxo). Αμέσως μετά, οι φωτογραφίες θα εκτεθούν για το κοινό από 10 έως 14 Δεκεμβρίου στην ίδια τοποθεσία.

Τι κερδίζουν οι φωτογράφοι

Ο νικητής του Grand Prize κερδίζει μια εβδομαδιαία σαφάρι στο Maasai Mara στην Κένυα, μαζί με ένα χειροποίητο τρόπαιο.

κερδίζει μια στην Κένυα, μαζί με ένα χειροποίητο τρόπαιο. Οι κατηγορίες Junior (κάτω των 16) και Young Photographer (κάτω των 25) προσφέρουν εξοπλισμό Nikon.

(κάτω των 16) και (κάτω των 25) προσφέρουν εξοπλισμό Nikon. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους

Μερικά από τα πιο αστεία στιγμιότυπα

«Πάπια… καπνίζει;» — Μια πάπια αποτυπώνεται με σύννεφο καπνού, δίνοντας μια εικόνα που μοιάζει εξαιρετικά ανθρώπινη - και ταυτόχρονα υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη είναι η φύση.

Ο γορίλας που κάνει «κόλλα πέντε»

«Παρτίδα πάλης… βατράχων» — Ένας βάτραχος φαίνεται να «κρατάει» έναν άλλον σε παιχνιδιάρικη μονομαχία, εικόνα που αποδεικνύει πόσο γεμάτη χιούμορ μπορεί να είναι η φύση, ακόμα και στα πιο μικρά της πλάσματα.

Γορίλας που ποζάρει: «Ζωγράφισέ με όπως τα μοντέλα σου»

Το ψάρι - «φαφούτης»: Τι εννοείς πρέπει να πάω σε οδοντίατρο;

Το τέλειο μαλλί

Ο σκίουρος που παραδίνεται

Οι πιγκουίνοι οδηγοί

Κατοχύρωση εδαφικής κυριότητας

Ας κάνουμε λίγη γιόγκα

Οι ώμοι των γιγάντων