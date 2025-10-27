Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

Τα φετινά Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 ανέδειξαν τις φωτογραφίες φιναλίστ στον διαγωνισμό

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

«Πάπια… καπνίζει;» — Μια πάπια αποτυπώνεται με σύννεφο καπνού, δίνοντας μια εικόνα που μοιάζει εξαιρετικά ανθρώπινη - και ταυτόχρονα υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη είναι η φύση.

WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάμεσα στα γεμάτα χαμόγελα των ζώων και τις απρόβλεπτες πόζες της φύσης, τα φετινά Βραβεία Αστείας Φωτογραφίας της Άγριας Ζωής (Nikon Comedy Wildlife Photography Awards) έχουν αναδείξει μια σειρά από εικόνες που συνδυάζουν χιούμορ με οικολογική ευαισθητοποίηση.

Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού ανέδειξε ως φιναλίστ 40 φωτογραφίες, 10 βίντεο και 3 portfolios, ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 συμμετοχές από 108 χώρες.

Οι εικόνες περιλαμβάνουν στιγμές που δείχνουν γορίλες να «χορεύουν» σε τροπικό τοπίο, πάπιες που δείχνουν να «καπνίζουν», βατράχια σε στιγμές που μοιάζουν πιο… ανθρώπινες από ποτέ.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού είναι απλή: μέσα από το «γέλιο της φύσης» να αναδειχθούν και τα σοβαρά ζητήματα της διατήρησης των ειδών και των βιοτόπων.

Η φωτογραφία που κοσμεί την επίσημη παρουσίαση των τελικών απεικονίζει έναν γερονικό γκιλεμότ (guillemot) που έχει παγιδευτεί σε ένα ιδιότυπο «κεφαλοκλείδωμα» κατά τη φωλεοποίηση σε μια στενή βραχώδη προεξοχή - όπου ο χώρος δεν επαρκεί για πολλούς γείτονες.

poulia.jpg

«Τα πουλιά φωλιάζουν πολύ κοντά - και τα γκιλεμότ είναι εξαιρετικά κυριαρχικά. Δεν είναι καλό χαρακτηριστικό για γείτονες», σχολίασε ο φωτογράφος για την προέλευση της λήψης. Η σκηνή αποδίδει με χιούμορ και ταυτόχρονα λεπτή σοβαρότητα τους περιορισμούς του φυσικού χώρου - και είναι χαρακτηριστική της προσέγγισης του διαγωνισμού: αισθητική και μήνυμα.

Ο μεγάλος νικητής των Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 θα ανακοινωθεί στις 9 Δεκεμβρίου σε ειδική τελετή στο Λονδίνο (Gallery@Oxo). Αμέσως μετά, οι φωτογραφίες θα εκτεθούν για το κοινό από 10 έως 14 Δεκεμβρίου στην ίδια τοποθεσία.

Τι κερδίζουν οι φωτογράφοι

  • Ο νικητής του Grand Prize κερδίζει μια εβδομαδιαία σαφάρι στο Maasai Mara στην Κένυα, μαζί με ένα χειροποίητο τρόπαιο.
  • Οι κατηγορίες Junior (κάτω των 16) και Young Photographer (κάτω των 25) προσφέρουν εξοπλισμό Nikon.
  • Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους

Μερικά από τα πιο αστεία στιγμιότυπα

papia-2.jpg

«Πάπια… καπνίζει;» — Μια πάπια αποτυπώνεται με σύννεφο καπνού, δίνοντας μια εικόνα που μοιάζει εξαιρετικά ανθρώπινη - και ταυτόχρονα υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη είναι η φύση.

gorilas.jpg

Ο γορίλας που κάνει «κόλλα πέντε»

vatraxia-3.jpg

«Παρτίδα πάλης… βατράχων» — Ένας βάτραχος φαίνεται να «κρατάει» έναν άλλον σε παιχνιδιάρικη μονομαχία, εικόνα που αποδεικνύει πόσο γεμάτη χιούμορ μπορεί να είναι η φύση, ακόμα και στα πιο μικρά της πλάσματα.

gorilas-2.jpg

Γορίλας που ποζάρει: «Ζωγράφισέ με όπως τα μοντέλα σου»

psari.jpg

Το ψάρι - «φαφούτης»: Τι εννοείς πρέπει να πάω σε οδοντίατρο;

teleio-malli.jpg

Το τέλειο μαλλί

skiouros.jpg

Ο σκίουρος που παραδίνεται

pigouinoi.jpg

Οι πιγκουίνοι οδηγοί

aetos.jpg

Κατοχύρωση εδαφικής κυριότητας

sourikates.jpg

Ας κάνουμε λίγη γιόγκα

vatraxia.jpg

Οι ώμοι των γιγάντων

papia.jpg

Τώρα, η φωλιά μου, πού είναι;

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 - Αναλυτικός οδηγός με παραδείγματα

06:44WHAT THE FACT

Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Η πάπια που καπνίζει, το ψάρι - «φαφούτης», το «κεφαλοκλείδωμα» των πουλιών - Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμφύλιος» στην Ισπανία, το «φυτίλι» άναψε ο Λαμίν Γιαμάλ

06:36LIFESTYLE

Από το «Να μ’ αγαπάς» στη «Γη της Ελιάς»: Έρχονται καθηλωτικά επεισόδια σε εννέα σίριαλ 

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών - Σκοπός να «ανοίξουν» 900.000 ακίνητα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

06:24WHAT THE FACT

Πώς θα μπορούσε να «κλείσει» οριστικά το ίντερνετ - Το εύθραυστο σύστημα που κάνει δυνατή την σύγχρονη ζωή

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στο φως ανεξάρτητα από πολιτικό κόστος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά μέθης ανηλίκων: Κατέρρευσε 17χρονη στη Σαντορίνη - Πωλούσαν αλκοόλ σε έφηβους σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αφρική σκόπευαν να το σκάσουν οι κλέφτες του Λούβρου - Πού αναζητούν τα κλοπιμαία οι αρχές

06:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο «υπαρχηγός» – Με «βραχιολάκι» η πρώην σύζυγος του αρχηγού που υποσρτήριξε ότι «δεν γνώριζε τίποτα»

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Με τρεις σφαίρες σκότωσε τον 51χρονο ο συγγενής του – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 25χρονου δράστη – Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η γκρίνια για τον Σκέρτσο, το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη, ερωτήσεις… Φραπέ, κάτι τρέχει με Generalli-Ευρωκλινική, οι δουλειές των Ευρωσυμβούλων, η Premia και η δυσπιστία και η συγχώνευση που φέρνει placement

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές – Με «ανοιξιάτικο» καιρό οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 4,2 εκατ. δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 27 μέχρι 31 Οκτωβρίου

05:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Χαλκηδόνα - Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων

04:46WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

04:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 2.084 μόνιμες θέσεις – Καλύφθηκαν μόνο οι 695 – 1.389 έμειναν «κενές»

04:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Με τρεις σφαίρες σκότωσε τον 51χρονο ο συγγενής του – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 25χρονου δράστη – Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αφρική σκόπευαν να το σκάσουν οι κλέφτες του Λούβρου - Πού αναζητούν τα κλοπιμαία οι αρχές

06:44WHAT THE FACT

Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Η πάπια που καπνίζει, το ψάρι - «φαφούτης», το «κεφαλοκλείδωμα» των πουλιών - Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμφύλιος» στην Ισπανία, το «φυτίλι» άναψε ο Λαμίν Γιαμάλ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος και το καυτό λάδι - «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η γκρίνια για τον Σκέρτσο, το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη, ερωτήσεις… Φραπέ, κάτι τρέχει με Generalli-Ευρωκλινική, οι δουλειές των Ευρωσυμβούλων, η Premia και η δυσπιστία και η συγχώνευση που φέρνει placement

06:24WHAT THE FACT

Πώς θα μπορούσε να «κλείσει» οριστικά το ίντερνετ - Το εύθραυστο σύστημα που κάνει δυνατή την σύγχρονη ζωή

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές – Με «ανοιξιάτικο» καιρό οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ